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В Тюмени на 20 млн подешевел выставленный на продажу центр «Золотой лотос»

Крупный развлекательный центр выставили на продажу в Тюмени за 100 миллионов рублей

3 августа 2024, 06:56
Фото: Этажи

В Тюмени на 20 млн подешевел выставленный на продажу центр «Золотой лотос»

Стоимость выставленного на продажу развлекательного центра «Золотой лотос» в Тюмени снизилась на 20 миллионов рублей. Собственник заведения пытается продать здание с 2023 года.

Год назад стоимость развлекательного центра, расположенного в Заречном микрорайоне, составляла 120 миллионов рублей. В настоящее время 100 миллионов.

В опубликованном объявлении указано, что трехэтажное здание площадью более 1 тысячи квадратных метров расположено в районе с хорошо развитой инфраструктурой, высоким пешеходным и автомобильным трафиком.

На первом этаже здания расположены гардероб, кухня, торжественный зал, на втором — вип-комната, клуб, комнаты для персонала, кладовая. На третьем этаже находятся торжественный зал, джакузи и сауна, две спальни.

«Возможно использование под различное предоставление услуг населению (развлекательный центр, офисный центр, медицинский центр и др.)», — отмечено в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 25 миллионов рублей продали офис Сибирского банка реконструкции по улице Некрасова. Данная сделка стала самой крупной в регионе с начала этого года.

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