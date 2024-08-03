Крупный развлекательный центр выставили на продажу в Тюмени за 100 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Год назад стоимость развлекательного центра, расположенного в Заречном микрорайоне, составляла 120 миллионов рублей. В настоящее время 100 миллионов.
В опубликованном объявлении указано, что трехэтажное здание площадью более 1 тысячи квадратных метров расположено в районе с хорошо развитой инфраструктурой, высоким пешеходным и автомобильным трафиком.
На первом этаже здания расположены гардероб, кухня, торжественный зал, на втором — вип-комната, клуб, комнаты для персонала, кладовая. На третьем этаже находятся торжественный зал, джакузи и сауна, две спальни.
«Возможно использование под различное предоставление услуг населению (развлекательный центр, офисный центр, медицинский центр и др.)», — отмечено в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 25 миллионов рублей продали офис Сибирского банка реконструкции по улице Некрасова. Данная сделка стала самой крупной в регионе с начала этого года.