Батарейки за копейки! Разработка ученых позволит создавать дешевые аккумуляторы

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
О разработке ученых рассказывает портал «Новая Хакасия». Суть инновации в том, что новая батарея поддерживает стабильный режим работы в течение нескольких сотен циклов. Благодаря отказу от анода и использованию натрия, который встречается в природе в тысячу раз чаще, чем литий, такие батареи будут дешевле, а их производство будет наносить меньше вреда экологии.
При этом ученые изменили и архитектуру батареи. Новый вариант накапливает ионы на токоприемнике, ей не нужен катод, к которому подводятся электролиты, как у классической батарейки.
При этом безанодному аккумулятору нужен хороший контакт между электролитом и токоприемником. Это условие нетрудно выполнить, если в роли электролита выступает жидкость, но жидкий электролит создает так называемую межфазную электролитную пленку, которая расходует материалы, что снижает срок службы аккумулятора. Твердый электролит, в свою очередь, не может течь повсюду и смачивать все поверхности.
Чтобы решить проблему, ученые поставили на батарейку токоприемник из алюминия, который окружает электролит и позволяет держать заряд так же долго, как это делают классические батарейки.
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