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Разработка ученых позволит создавать дешевые аккумуляторы

Батарейки за копейки! Разработка ученых позволит создавать дешевые аккумуляторы

8 июля 2024, 11:19
Фото: 1MI

Разработка ученых позволит создавать дешевые аккумуляторы

Ученые из США пришли к новому способу создания батарей, в которых нет анода. Такой подход может позволить разрабатывать чистые и дешевые аккумуляторы как для электромобилей, так и для генераторов.

О разработке ученых рассказывает портал «Новая Хакасия». Суть инновации в том, что новая батарея поддерживает стабильный режим работы в течение нескольких сотен циклов. Благодаря отказу от анода и использованию натрия, который встречается в природе в тысячу раз чаще, чем литий, такие батареи будут дешевле, а их производство будет наносить меньше вреда экологии.

При этом ученые изменили и архитектуру батареи. Новый вариант накапливает ионы на токоприемнике, ей не нужен катод, к которому подводятся электролиты, как у классической батарейки.

Фото: Laboratory for Energy Storage and Conversion / pme.uchicago.edu

При этом безанодному аккумулятору нужен хороший контакт между электролитом и токоприемником. Это условие нетрудно выполнить, если в роли электролита выступает жидкость, но жидкий электролит создает так называемую межфазную электролитную пленку, которая расходует материалы, что снижает срок службы аккумулятора. Твердый электролит, в свою очередь, не может течь повсюду и смачивать все поверхности.

Чтобы решить проблему, ученые поставили на батарейку токоприемник из алюминия, который окружает электролит и позволяет держать заряд так же долго, как это делают классические батарейки.

Ранее сообщалось о том что специалисты из Тюмени рассмотрели перспективы синергии блокчейна и науки.

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