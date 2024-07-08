Батарейки за копейки! Разработка ученых позволит создавать дешевые аккумуляторы

О разработке ученых рассказывает портал «Новая Хакасия». Суть инновации в том, что новая батарея поддерживает стабильный режим работы в течение нескольких сотен циклов. Благодаря отказу от анода и использованию натрия, который встречается в природе в тысячу раз чаще, чем литий, такие батареи будут дешевле, а их производство будет наносить меньше вреда экологии.