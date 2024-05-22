Специалисты рассмотрели перспективы синергии блокчейна и науки

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
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Updated Сегодня, 18:39
Участники мероприятия, которое было организовано комиссией ОП РФ по развитию высшего образования и науки, научным проектом «Ломоносов» и научно-исследовательским центром «Академия 2030», позитивно охарактеризовали потенциал блокчейна, изучив примеры успешных практик. Об этом пишут «Новые известия».
О своем интересе к блокчейн-технологиям заявила государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков положительно отзывался о деятельности платформы «Атомайз» и Альфа-Банка по развитию рынка ЦФА в России и рассказал о заинтересованности госкорпорации в цифровых финансовых активах, «простых кейсах их использования». Речь идет о том, чтобы финансировать проекты через ЦФА — крупные и венчурные, в том числе задействуя средства населения, которые не инвестируются активно, а просто «лежат под подушкой».
Тем временем в России уже функционирует токенизационная платформа «Атомайз». Она занимает лидирующие позиции на рынке ЦФА («Атомайз» лидирует в рэнкинге Cbonds по количеству выпусков по итогам 2023 года). Директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин представил первое профессиональное бизнес-образование в сфере цифровых прав — это «Академия ЦФА». Достигнув определенной степени технической зрелости и «накопив инновации в рамках разных модификаций продуктов», «Атомайз» анонсирует собственную образовательную программу. В данный момент возможности программы ориентированы на профессиональное сообщество, представленное корпоративными клиентами, но могут они быть полезны и физическим лицам.
Переходя к позитивным кейсам рынка, генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов поделился информацией о программе «Цифровой инвестор» для «Норникеля». Если работники предприятия владеют ЦФА, привязанными к стоимости акций компании, значит, они могут получать регулярный доход. Спикер указал на образовательную составляющую: «Норникель» и «Цифровые активы» ведут просветительскую деятельность, популяризируя для сотрудников суть цифровых активов и основы цифровой грамотности.