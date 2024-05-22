Специалисты рассмотрели перспективы синергии блокчейна и науки

О своем интересе к блокчейн-технологиям заявила государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков положительно отзывался о деятельности платформы «Атомайз» и Альфа-Банка по развитию рынка ЦФА в России и рассказал о заинтересованности госкорпорации в цифровых финансовых активах, «простых кейсах их использования». Речь идет о том, чтобы финансировать проекты через ЦФА — крупные и венчурные, в том числе задействуя средства населения, которые не инвестируются активно, а просто «лежат под подушкой».