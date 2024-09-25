Плюс один! Тюменских выпускников обяжут сдавать четыре ЕГЭ вместо трех

Специалист отмечает, что и с актуальным перечнем справляются не все выпускники. А с учетом того, что в вузах все еще говорят «забудьте всё, чему вас учили в школе», не совсем понятна необходимость расширения и изменений допустимых предметов для сдачи на ЕГЭ. Однако замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев прояснил, что это необходимо для того, чтобы «обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов».