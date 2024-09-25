Плюс один! Тюменских выпускников обяжут сдавать четыре ЕГЭ вместо трех

Posted 25 сентября, 07:36
Published 25 сентября, 07:36
Modified 25 сентября, 07:38
Updated 25 сентября, 07:38
В новом перечне, как сообщают «Новые Известия», главным отличием от былого является список испытаний, который необходимо пройти для поступления в вуз. Если раньше все выпускники сдавали ЕГЭ по трем направлениям, то теперь их может стать четыре, а может даже и пять. Изменения касаются ряда направлений и пока являются предложениями, а не действующими правилами.
Однако решение о расширении перечня предметов вполне могут принять и в такой вариации, и тогда, например, для поступления на специальность 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» нужно будет сдавать дополнительно не только химию, но и математику, физику, информатику или биологию. А для математических направлений могут потребовать «сверху» еще и физику, химию или даже биологию.
Вместе с тем некоторые предметы исключили из перечня возможных для выбора для конкретных направлений. Так, для некоторых технических, естественно-научных, медицинских и даже экономических специальностей убрали иностранные языки. Та же участь постигла любимое многими выпускниками обществознание. Вместо них придется готовиться к сдаче истории, физики, химии, биологии, информатики или географии. Отметим, что эти предметы считаются одними из наиболее сложных для сдачи на ЕГЭ.
Хотя есть часть логичных предложений. Например, абитуриентам, которые хотят поступать на педагога-предметника, необходимо будет сдать предмет, который они в дальнейшем хотят преподавать.
Тюменский психолог, специализирующийся на детском развитии Наталья Наумова считает, что такие изменения можно принять лишь в том случае, если механизм ЕГЭ изменится.
«Были времена, когда школьники сдавали экзамены по всем предметам. Но делали они это в комфортных условиях. ЕГЭ — это ужасный стресс, и его организация давно вызывает опасения за состояние учеников. Неслучайно ежегодно случаются инциденты, связанные с этим экзаменом. Мы не можем повысить эту нагрузку, она и так высока», — считает специалист.
Специалист отмечает, что и с актуальным перечнем справляются не все выпускники. А с учетом того, что в вузах все еще говорят «забудьте всё, чему вас учили в школе», не совсем понятна необходимость расширения и изменений допустимых предметов для сдачи на ЕГЭ. Однако замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев прояснил, что это необходимо для того, чтобы «обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов».
«Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны», — заявил он.
Однако, как говорит Наумова, усложнение может дать обратный эффект — на направления, для которых усложнят условия поступления, выпускники идти перестанут вовсе, притом что они стратегически важны.
Не секрет, что сейчас к ЕГЭ начинают готовиться еще за пару лет, причем к этой работе активно подключают дорогостоящих репетиторов. А с учетом того, что сроки вступления нового приказа в действие намечены на 1 марта 2025 года, у учеников останется не так много времени.
«Господи, сколько же можно. К меня сын в 9-м классе и мы уже занимаемся для ОГЭ и подтягиваем предметы, которые будут нужны нам для ЕГЭ. Столько денег, сил и нервов на это все уходит. у сына сил на жизнь нет, учится постоянно, а тут новые „приколы“. Пожалейте детей!», — поделилась мнением тюменская родительница Надежда Ляпина.
Помимо того, что придется тратить деньги на еще одного предметника, новое направление придется изучать практически «с нуля».
«Класса с 9-го дети уже примерно понимают, что они хотят сдавать, и ставят эти предметы в приоритет, отодвигая прочие на второй план. То есть ребята, которые ходят ко мне на математику, очень плохо понимают физику, так как она им, во всяком случае по старому плану, не была нужна для поступления. При принятии новых правил начнется аврал!», — предполагает тюменский репетитор по точным наукам Лев Пронин.
Многие считают, что планировать такие изменения нужно заранее и сначала ознакамливать с ними учеников и их родителей и сообщать о том, что через год или два они вступят в силу, чтобы у будущих студентов было время подготовиться.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за угроз, распространяемых неизвестными в социальных сетях и мессенджерах.