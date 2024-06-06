Смертельный экзамен. Тюменский психолог рассказал, почему ЕГЭ убивает психику

— Действительно, с появлением ЕГЭ статистика самоубийств лиц до 18 лет поползла вверх. К тому же здесь не учитываются случаи селфхарма или ментальных проблем, которые также могут быть спровоцированы экзаменом. Я вижу, что главная проблема ЕГЭ — его позиционирование и формат проведения. Школьникам с их еще неокрепшей психикой говорят, что их ждет экзамен от которого будет зависеть вся их жизнь. Провал этого экзамена в сознании ребенка приравнивается к тому, что вся его жизнь будет лишена успеха и он будет чуть ли не побираться. А условия проведения, когда школьниц просят показать нижнее белье — это просто немыслимо. Это сравнимо с условиями содержания в тюрьме. Тут даже без шпаргалок любой человек окажется в унизительной и стрессовой ситуации. Очевидно, что это вызывает больше последствий, чем мирный экзамен в своей же школе.