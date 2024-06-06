Смертельный экзамен. Тюменский психолог рассказал, почему ЕГЭ убивает психику

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
— Если версии статистике единой межведомственной информационной системы, то на время экзаменов приходится 20% детских самоубийств. К тому же недавно трагедия произошла в Москве и сообщается, что причиной тому стал ЕГЭ. Почему раньше экзамены не вызывали особых и столь массовых последствий, а сейчас стали причиной таких кошмаров?
— Действительно, с появлением ЕГЭ статистика самоубийств лиц до 18 лет поползла вверх. К тому же здесь не учитываются случаи селфхарма или ментальных проблем, которые также могут быть спровоцированы экзаменом. Я вижу, что главная проблема ЕГЭ — его позиционирование и формат проведения. Школьникам с их еще неокрепшей психикой говорят, что их ждет экзамен от которого будет зависеть вся их жизнь. Провал этого экзамена в сознании ребенка приравнивается к тому, что вся его жизнь будет лишена успеха и он будет чуть ли не побираться. А условия проведения, когда школьниц просят показать нижнее белье — это просто немыслимо. Это сравнимо с условиями содержания в тюрьме. Тут даже без шпаргалок любой человек окажется в унизительной и стрессовой ситуации. Очевидно, что это вызывает больше последствий, чем мирный экзамен в своей же школе.
— А у нас в Тюменской области выпускники жалуются на ментальные проблемы, которые возникли после экзамена?
— У нас в психологии нельзя точно сказать, что какая-то проблема точно вызвана именно ЕГЭ. Но влияние этого экзамена на ухудшение состояние человека — это вполне реальный факт. ЕГЭ часто усугубляет ситуацию с тревожностью, понижает самооценку выпускника и убивает в нем стремление к дальнейшей жизни, человек начинает считать себя глупым, неспособным к существованию. Усугубляют ситуацию родители и учителя, которые наседают на ребенка, оценивая его теми же баллами ЕГЭ. В такой ситуации у человека нет поддержки, он буквально заслуживает одобрение общества баллами этого экзамена. Это ведь кошмарная ситуация.
— Если человека сейчас оценивают по баллам ЕГЭ, то не скажется ли это не его дальнейшей жизни? Ведь вы сказали, что психика выпускника считается неокрепшей.
— Безусловно. Мы начинаем жить в иной системе координат, где нас оценивают не по нашим личным качествам или поступкам, а по баллам ЕГЭ, оценкам в ВУЗе, зарплате и должности. ЕГЭ сформировало общество, в котором главное в жизни — это успех. А жизнь в бесконечной погоне за высшим баллом, высшей зарплатой — это буквально смерть человеческой психики. Именно поэтому мы сейчас сталкиваемся с выгоранием, ведь это болезнь людей поколения ЕГЭ. У нас сейчас считается, что неуспешный человек не достоин любви, хотя его моральные качества могут быть в разы привлекательнее, чем у более успешного человека, который зациклен только на финансах и численных результатах.
— Получается, что ЕГЭ — это такой жестокий отбор в мир карьеристов и, если успех не достигнут на первом этапе, то человека выбрасывает из этой системы. И получается, что людей остается два пути — сойти с ума в гонке за успехом или оставаться в нижней части современной иерархии?
— Его говорить очень грубо, то в этом предположение есть зерно истины. Но, конечно, люди так жестко не делятся. Но можно сказать, что экзамен подталкивает человека к одной из указанных вами моделей жизни. Но у нас всегда будут люди, которые «вне системы», у нас много примеров, когда человек на начальном этапе в системе школьных оценок не считался успешным, а потом этот успех смог обрести. И чем больше людей разрывают в своей голове связь ЕГЭ равно успех и начинают понимать, что жизнь не сходится на этом экзамене, тем больше людей со здоровой психикой у нас появляется.
— Получается, что вы считаете не обязательным отмену ЕГЭ, раз говорите о возможности изменения восприятия экзамена?
— Конечно, не мне судить о том, как должна строится система образования, но безусловно ЕГЭ сейчас — это асфальтоукладчик, который прокатывается по каждому школьнику. И не каждый сможет после такого оправится. Конечно, требуются изменения с учетом пагубного влияния на детей, не обязательно прямо-таки отменять экзамен. Я уверен, что здоровье людей должно стоять выше системы, которую олицетворяет ЕГЭ. А потому стоит работать не над тем, как еще ужесточить экзамен, чтобы точно никто не списал, а над тем, как сохранить психологическое здоровье детей и протестировать их знания и умения, а не возможности психики.