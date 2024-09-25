11 лет — много? Тюменцы поспорили об эффективности сокращения срока обучения в школе

Posted 25 сентября, 08:41
Published 25 сентября, 08:41
Modified 25 сентября, 08:43
Updated 25 сентября, 08:43
Владимир Мединский, выступая перед молодежью, высказался о том, что 11 лет обучения в школе — это слишком долго. Ведь в таком случае только в 18-19 лет граждане начинают задумываться о реализации в профессии. По мнению помощника президента, курс обучения в школе стоит сократить.
«У нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Всё будет раньше и быстрее», — заявил Мединский.
Отметим, что такой подход к обучению идет вразрез с европейскими взглядами, где учеников стараются не торопить с выбором будущей профессии. Однако и в начальную школу во многих странах дети идут уже в 5 лет.
К тому же во времена СССР в школах учились по 10 лет. Но в 1958 году полное среднее образование было увеличено на один дополнительный класс с 10 до 11 лет обучения. Позже существовали разные программы, одни включали 3 года начальной школы, другие — 4. Позже образование пришло к современной модели с фиксированными для всех 4 классами начального образования.
Вспоминая былое, тюменцы разделились во мнениях о необходимости сокращения сроков образования. Одни считают, что давно пора убрать как минимум год из школьного обучения, другие же уверены в том, что качество образования от этого может сильно пострадать.
Горожане, которым не нравится вариант сокращения обучения в школах говорят о том, что с годами школьная программа расширялась, на фоне чего в школах стало увеличиваться количество учебных часов. Их сокращение приведет к потере информационных блоков.
«За 11 лет не успевают всю программу усвоить. Скачут галопом по Европам. Нужно перераспределять часы, чтобы дети больше полезными предметами занимались, а не трудами и ИЗО. К тому же так дети в 18 лет из школы выходят и хоть какое-то представление о жизни имеют и могут нормально решить, кем им быть», — пишут тюменцы.
Многие как раз связывают период окончания школы с этапом выбора будущей профессии, указывая, что в 16 лет подросток еще не понимает, кем он хочет быть и не сможет выбрать хорошую специальность.
«У них в 16 лет пока только гулянки на уме. Пусть школа их сдерживает, пусть учатся и расширяют кругозор, занимаются спортом и туда свои силы направляют. В 16 лет никто поступать не захочет», — предполагают горожане.
Некоторые вовсе сравнивают детей, которые учились 10 лет с современными, которые обучаются 11 лет и яро не в пользу первых.
«Те, кто учился в школе 11 лет — интеллектуальная элита общества, оплот эрудированности, просветлённый носитель великих истин и бескрайнего множества талантов. Те, кто учился в школе 10 лет — тупорылое невежественное быдло, неспособное связать двух слов, считать столбиком и завязывать шнурки. Всего один год, а такая колоссальная пропасть, господи, как страшно жить», — считают тюменцы.
Также многие отмечают, что сейчас дети в 5 лет могут ходить «в памперсе и с соской», а потому они часто оказываются не готовы к обучению в первом классе, и им необходимо время на адаптацию, которое обеспечивается одиннадцатью годами обучения.
Однако пока большинство сокращение обучения в школе даже поддерживает. Однако люди указывают, что это должно быть грамотно организовано без потери значимых знаний и методов обучения.
«Учебники составлены так, чтобы как можно больше запутать детей, вызвать нелюбовь к предмету. Очень много воды и никчёмной информации. Взять даже школьный учебник биологии, это ведь обучающий материал для вуза, школьникам такая информация не нужна. Раньше биология была интересный и всеми любимый предмет, а сейчас ужас один. И так по всем предметам. Почему в 90-е образование укладывалось в 10 классов без перегрузок, а сейчас 11 классов, по 6 уроков в начальной школе и по 7-8 в средней. И результат печальный», — считают в Тюмени.
Неравнодушные тюменцы часто сравнивают старые учебные материалы с актуальными, отдавая предпочтения былым образцам. Также некоторые говорят о том, что сейчас школьная программа переполнена не совсем полезными занятиями.
«Хотя бы учебник по алфавиту 1-го класса времён СССР сравните и то убожество, которое сейчас. Сокращать часы математики и русского в угоду всяких сомнительных уроков в сочетании с тестовой системой обучения — это путь к воспитанию рабов, послушных и недумающих. Куда гонят, туда и идет», — предполагают горожане.
Некоторые также уверены в том, что грамотные подростки могут получить все необходимое за и даже 8 лет школы.
«Раньше уходили после восьмого и сейчас уходят в колледж после 9-го и сразу в жизнь. Я сама ушла после 8-го, в школе делать нечего потом. Колледж, институт 3 года и твёрже знания. Своих старших детей настроила, из школы после 9-го ушли в колледж. Из школы с натяжкой, а в колледжах красные дипломы. И знаний больше, и психологически окрепли. Работают сейчас, предприниматели, всё хорошо. Только приобрели всё вне школы», — рассказывает тюменка.
Однако пока вариант сокращения школьной программы остается на уровне обсуждений, а потому в ближайшие годы школьники будут учиться 11 лет, как бы хорошо или плохо это ни было.
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