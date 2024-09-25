11 лет — много? Тюменцы поспорили об эффективности сокращения срока обучения в школе

К тому же во времена СССР в школах учились по 10 лет. Но в 1958 году полное среднее образование было увеличено на один дополнительный класс с 10 до 11 лет обучения. Позже существовали разные программы, одни включали 3 года начальной школы, другие — 4. Позже образование пришло к современной модели с фиксированными для всех 4 классами начального образования.