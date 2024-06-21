Как связаны наука и производство в Тюмени, узнаете, крутя педали по маршруту

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Запасаемся водой и лихо гоним к начальной точке маршрута «Связь науки и производства» — мемориалу «Мы победили», который находится в сквере им. Якова Неумоева. Мимо точно не промчитесь. Композицию видно издалека. Восьмиметровый объект состоит из 27 стел. Именно столько предприятий работало в Тюмени в годы Великой Отечественной войны.
Автор монумента решил напомнить о каждом из них. Любопытно, что производили на них не только оборонку, но и катали, например, валенки. Какое, спросите вы, это имеет отношение к войне? Самое прямое: без этой обуви солдаты бы замерзли зимой.
Не сбавляем темпа и едем дальше, к мемориалу «Связь науки и производства». Есть версия, что автор композиции — Зураб Церетели, ну или кто-то копировал стиль знаменитого скульптора. Памятник был установлен в 1970 году в сквере у Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов. Автором идеи стал директор предприятия Лев Корнеев. По его инициативе здесь появилась металлическая композиция мужчины и женщины с книгой в руке как символ связи науки и производства.
После беглого осмотра направляемся в сторону крупнейшего сквера в Тюмени — сквера Депутатов. Главная достопримечательность этого места — белокаменный Благовещенский собор. Здесь можно сбавить скорость, чтобы внимательно его осмотреть. Это двойник старинного храма, возведенного когда-то на берегу реки Туры по указу Петра I. Но к середине XX века берег стало размывать, поэтому церковь снесли. Ее копию строили почти семь лет. В алтарную стену вмонтировали сохранившиеся кирпичи первого собора.
После того как полюбовались архитектурой, можно погонять по специально оборудованным дорожкам, вдыхая ароматы цветов и деревьев. Этот сквер называют «оазисом» Тюмени, ландшафтные дизайнеры и архитекторы постарались. Далее возвращаемся назад — к скверу им. Якова Неумоева.