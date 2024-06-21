Как связаны наука и производство в Тюмени, узнаете, крутя педали по маршруту

Не сбавляем темпа и едем дальше, к мемориалу «Связь науки и производства». Есть версия, что автор композиции — Зураб Церетели, ну или кто-то копировал стиль знаменитого скульптора. Памятник был установлен в 1970 году в сквере у Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов. Автором идеи стал директор предприятия Лев Корнеев. По его инициативе здесь появилась металлическая композиция мужчины и женщины с книгой в руке как символ связи науки и производства.