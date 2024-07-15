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Достопримечательности

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Июль
Беглый экскурс по истории Тюмени в новом маршруте #Кудабежать
15 июля, 12:56
Тюмень за два часа! Знакомство с городом в маршруте #Кудабежать
8 июля, 10:58
«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
4 июля, 09:27
Достопримечательности Тюмени показали в новом выпуске шоу «Интуристы»
Кроме Тюмени, в выпуск попали Тобольск и Ялуторовск. Ведущие рассказали о самых интересных местах этих городов.
2 июля, 04:19
Июнь
Казаки в Тюмени! Встречаем служилых в новом маршруте #Кудабежать
25 июня, 06:02
Настоящий военный вертолет Ми-24 в новом веломаршруте #Кудабежать в Тюмени
25 июня, 05:52
По царским следам! Новый маршрут #Кудабежать пролегает по местам, где когда-то бывал
25 июня, 05:45
Подзаряжаем батарейки в новом маршруте от #Кудабежать
25 июня, 05:37
Знакомимся с Конституцией в новом маршруте #Кудабежать в Тюмени
25 июня, 05:28
Вдоль по набережной! История Тюмени в новом маршруте #Кудабежать
25 июня, 05:16
Марсианские пейзажи в Тюмени! Маршрут #Кудабежать откроет новые места для прогулок
25 июня, 05:08
Море зовет… в Тюмень! Что связывает сибирский город с морской темой?
21 июня, 12:41
Как связаны наука и производство в Тюмени, узнаете, крутя педали по маршруту
21 июня, 12:23
Май
В Тюмени запели часы! Послушаем на маршруте #Кудабежать
27 мая, 19:47
Глоток свежего воздуха от #Кудабежать в Тюмени
24 мая, 06:17
На встречу с медведем! #Кудабежать открывает новые места в Тюмени
23 мая, 18:09
По бульварам: новый маршрут #Кудабежать по самым зеленым местам Тюмени
20 мая, 13:44
Стартовал всероссийский конкурс на лучшее видео о Ямале
15 мая, 15:42
Апрель
Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком
22 апреля, 11:47
Переезжаем в Тюмень: новый ЖК строится рядом с главными достопримечательностями
8 апреля, 11:16

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