«Легенду Байкала» объявили официальным поставщиком воды на ВЭФ-2024

В настоящее время потребители все чаще отдают предпочтение воде в стеклянной таре, выбирая ее вместо пластиковой из-за экологичности и безопасности для здоровья. Регулярное употребление воды играет важную роль в укреплении иммунной системы, стимулирует восстановительные функции после физических нагрузок и помогает повысить работоспособность, что делает рынок питьевой воды в России, как и во всем мире, перспективным и привлекательным.