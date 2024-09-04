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«Легенду Байкала» объявили официальным поставщиком воды на ВЭФ-2024

«Легенду Байкала» объявили официальным поставщиком воды на ВЭФ-2024

4 сентября 2024, 18:15
Фото: 1MI
Компания «Байкал Аква» получила статус официального партнера-поставщика Восточного экономического форума во Владивостоке, будучи одним из немногих обладателей разрешения на добычу воды непосредственно из озера Байкал.

Байкальская вода ценится за свою исключительную чистоту и уникальные свойства, которые делают ее особенной и ценной. Она характеризуется высоким уровнем природного кислорода (12 миллиграммов на литр воды) и pH, который соответствует уровню pH человеческого организма (от 7,2 до 8,2), что делает воду легко усваиваемой, а человеку дарит энергию и силу. Об этом информирует vostokmedia.

Бренд «Легенда Байкала» известен в качестве лидера на рынке байкальской воды в России, чей завод, построенный на берегу Байкала, — единственный в стране, который добывает воду со дна озера на глубине 400 метров, гарантируя уникальное качество воды, которое высоко ценится потребителями.

Генеральный директор «Байкал Аква» Александр Чернышев на площадке ВЭФ обнародовал планы предприятия, рассказав о намерении компании развивать собственные производственные мощности в ближайшем будущем. Для этого компания запускает новые производства в городе Байкальске Иркутской области и на юге России, а также готовит выпуск новой продукции, включая напитки на байкальской воде и воду в категориях L-Ice и Limited edition.

В настоящее время потребители все чаще отдают предпочтение воде в стеклянной таре, выбирая ее вместо пластиковой из-за экологичности и безопасности для здоровья. Регулярное употребление воды играет важную роль в укреплении иммунной системы, стимулирует восстановительные функции после физических нагрузок и помогает повысить работоспособность, что делает рынок питьевой воды в России, как и во всем мире, перспективным и привлекательным.

#Общество
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