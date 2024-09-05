Рот полон инфекций! Ученые рассказали, как во рту у людей может начать расти грибок

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Как сообщает «Новая Хакасия» все дело в особом грибке Corynebacterium matruchotii, составляющем основу зубного налета. Эта нитевидная бактерия при размножении может разделяться сразу на 14 клеток и заполнять все пространство в той же полости рта за несколько часов.
При этом, особого влияния на здоровье этот грибок не оказывает, кроме зубного налета и неприятного запаха изо рта. В целом, на это влияет не только этот грибок, но и другие, поскольку в полости рта у человека их больше 500.