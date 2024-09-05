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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Ученые рассказали, как во рту у людей может начать расти грибок

Рот полон инфекций! Ученые рассказали, как во рту у людей может начать расти грибок

5 сентября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney

Ученые рассказали, как во рту у людей может начать расти грибок

Ученые узнали, почему зубной налет так быстро возвращается даже после чистки зубов. Все дело в особенном грибке, которые может размножаться за несколько секунд

Как сообщает «Новая Хакасия» все дело в особом грибке Corynebacterium matruchotii, составляющем основу зубного налета. Эта нитевидная бактерия при размножении может разделяться сразу на 14 клеток и заполнять все пространство в той же полости рта за несколько часов.

При этом, особого влияния на здоровье этот грибок не оказывает, кроме зубного налета и неприятного запаха изо рта. В целом, на это влияет не только этот грибок, но и другие, поскольку в полости рта у человека их больше 500.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на карантин закрыли несколько детсадовских групп.

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