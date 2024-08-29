В детсадах Тюмени закрыли на карантин несколько групп

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Данная мера принята с целью недопущения распространения инфекции. В ведомстве отметили, что у заболевших детей энтеровирусная инфекция протекает преимущественно в форме герпетической ангины с высыпанием на коже тела и высокой температурой тела.
Энтеровирусная инфекция передается воздушно-капельным путем от зараженного человека, при несоблюдении правил гигиены (грязные руки), при употреблении сырой воды, плохо промытых овощей, фруктов, через игрушки и другие предметы обихода.
Инкубационный период энтеровирусной инфекции длится от 2-х до 35 дней (в среднем 7-10 дней).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году жертвами клещей стали более 13 тысяч человек. Выявлено 94 случая заражения клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.