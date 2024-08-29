nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Тюменской области детсады закрывают на карантин из-за энтеровирусной инфекции

В детсадах Тюмени закрыли на карантин несколько групп

29 августа 2024, 06:42
Фото: 1MI

В Тюменской области детсады закрывают на карантин из-за энтеровирусной инфекции

Причиной стала выявленная энтеровирусная инфекция. Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, в настоящее время в регионе закрыты на карантин восемь групп в пяти детских садах.
Сюжет
Дети

Данная мера принята с целью недопущения распространения инфекции. В ведомстве отметили, что у заболевших детей энтеровирусная инфекция протекает преимущественно в форме герпетической ангины с высыпанием на коже тела и высокой температурой тела.

Энтеровирусная инфекция передается воздушно-капельным путем от зараженного человека, при несоблюдении правил гигиены (грязные руки), при употреблении сырой воды, плохо промытых овощей, фруктов, через игрушки и другие предметы обихода.

Инкубационный период энтеровирусной инфекции длится от 2-х до 35 дней (в среднем 7-10 дней).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году жертвами клещей стали более 13 тысяч человек. Выявлено 94 случая заражения клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

Читайте также:
Приложение «Образование 72», на работу которого жаловали тюменцы, заменят на новоеС любимым подрядчиком тюменских властей заключили многомиллионный контрактБольшая история обмана: как тюменцы собирали деньги на лечение девушки больной раком
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Инфекция#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Вирусы#Карантин#Детские сады#Энтеровирусная инфекция
Подпишитесь
Большая история обмана: как тюменцы собирали деньги на лечение девушки, больной раком
Сегодня, 05:34
Когда включат отопление в Тюмени?
Вчера, 07:42
Что могут школьники из Тюмени подарить учителю на 1 сентября вместо цветов?
Вчера, 01:00
«Не стоит вашего внимания». Трэвел-блогер назвала Тюмень худшим городом России
Вчера, 12:43
Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на сентябрь 2024 года
Сегодня, 01:00
Комбат-батяня. В бою в Курской области погиб спортсмен-подполковник из Тюмени
Вчера, 12:45