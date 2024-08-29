В детсадах Тюмени закрыли на карантин несколько групп

В Тюменской области детсады закрывают на карантин из-за энтеровирусной инфекции

Причиной стала выявленная энтеровирусная инфекция. Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, в настоящее время в регионе закрыты на карантин восемь групп в пяти детских садах.