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В Тюменской области опасными инфекциями заразились 94 человека

Около сотни тюменцев заразились опасными инфекциями

28 августа 2024, 03:45
Фото: 1MI

В Тюменской области опасными инфекциями заразились 94 человека

С начала эпидсезона в регионе зарегистрировано 48 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 46 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В целом за период с 19 марта по 27 августа жертвами клещей в Тюменской области стали более 13,3 тысяч человек, 2,1 тысячи из которых — дети. По данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее число случаев присасывания клещей зафиксировано в Тюмени и в Тюменском районе — более 6,8 тысячи. На втором месте находится Тобольск и Тобольский район — 1,3 пострадавших от лесных кровососов, на третьем Ишим — 722 пострадавших от клещей.

С начала эпидсезона специалистами тюменского Роспотребнадзора исследовано 2,5 клещей: в 3% случаев обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 38,6% случаев — возбудитель клещевого боррелиоза.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской многоэтажки пожаловались на полчища грызунов, поселившихся в доме. Горожане отмечали, что управляющая компания сообщает о проведенной дератизации, но ситуация в лучшую сторону не меняется.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Управление Роспотребнадзора#Роспотребнадзор#Клещи#Клещевой энцефалит
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