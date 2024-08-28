Около сотни тюменцев заразились опасными инфекциями

В целом за период с 19 марта по 27 августа жертвами клещей в Тюменской области стали более 13,3 тысяч человек, 2,1 тысячи из которых — дети. По данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее число случаев присасывания клещей зафиксировано в Тюмени и в Тюменском районе — более 6,8 тысячи. На втором месте находится Тобольск и Тобольский район — 1,3 пострадавших от лесных кровососов, на третьем Ишим — 722 пострадавших от клещей.