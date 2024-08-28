Около сотни тюменцев заразились опасными инфекциями

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В целом за период с 19 марта по 27 августа жертвами клещей в Тюменской области стали более 13,3 тысяч человек, 2,1 тысячи из которых — дети. По данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее число случаев присасывания клещей зафиксировано в Тюмени и в Тюменском районе — более 6,8 тысячи. На втором месте находится Тобольск и Тобольский район — 1,3 пострадавших от лесных кровососов, на третьем Ишим — 722 пострадавших от клещей.
С начала эпидсезона специалистами тюменского Роспотребнадзора исследовано 2,5 клещей: в 3% случаев обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 38,6% случаев — возбудитель клещевого боррелиоза.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской многоэтажки пожаловались на полчища грызунов, поселившихся в доме. Горожане отмечали, что управляющая компания сообщает о проведенной дератизации, но ситуация в лучшую сторону не меняется.