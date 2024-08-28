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В Тюмени 28 августа воздух будет опасным

Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 2,5 раза

28 августа 2024, 03:30
Фото: 1MI

В Тюмени 28 августа воздух будет опасным

В Тюмени в течение дня 28 августа ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в тюменском филиале Обь-Иртышского УГМС.

В областной столице объявлены неблагоприятные метеоусловия из-за скопления в воздухе загрязняющих частиц и первая степень опасности.

По данный сервиса IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 2,5 раза. Индекс качества воздуха составляет 57, при норме от 0 до 50.

Фото: IQAir

Специалисты отмечают, что вследствие повышения уровня загрязнения атмосферного воздуха, у горожан, имеющих хронические заболевания дыхательной системы или аллергики, может ухудшиться самочувствие.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +19…+22.

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