Администрация Тюмени подала в суд на региональное МЧС

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 августа в Тюмени торжественно открыли бульвар Пожарных и спасателей. На мероприятии присутствовали губернатор Александр Моор, мэр города Максим Афанасьев и начальник главного управления МЧС по области Артур Хачатрян.