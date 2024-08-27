Администрация Тюмени подала в суд на региональное МЧС

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Дело зарегистрировано в арбитражном суде. Чиновники оспаривают предписание ведомства об устранении нарушений техники пожарной безопасности.
«Администрация города Тюмени считает, что не сможет исполнить предписание в установленные сроки по объективным причинам, в связи с чем заявила требования о признании предписания в части незаконным, изменении срока исполнения предписания», — рассказали в суде.
Сейчас заявление принято к производству. Предварительное заседание назначено на 23 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 августа в Тюмени торжественно открыли бульвар Пожарных и спасателей. На мероприятии присутствовали губернатор Александр Моор, мэр города Максим Афанасьев и начальник главного управления МЧС по области Артур Хачатрян.