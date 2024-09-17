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Posted 17 сентября, 10:30

Published 17 сентября, 10:30

Modified 17 сентября, 12:53

Updated 17 сентября, 12:53

Эксперты рассказали, как жить с современными ипотечными ставками

Возьми 8 — отдай 50. Эксперты рассказали, как жить с современными ипотечными ставками

17 сентября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, как жить с современными ипотечными ставками

Сюжет
Жилье
Минфин непоколебим в отношении современных ипотечных ставок. По его мнению, нынешние проценты, это нормально. Ну, может она и нормальная, если под нормальностью понимать недоступность.

Что любопытно, как посчитали «Новые Известия» — первые три года сумма долга перед банком вообще не меняется. То есть взяв и исправно выплачивая банку, скажем, кредит в 10 миллионов — вы должны будете ему столько же через 3 года.

При этом власти страны указывают на то, что возможно, кредит и можно будет рефинансировать когда-то там, но предпосылок к этому нет. Поскольку выросла не только ипотечная, но и ключевая ставка. И она, по словам экспертов тоже будет только расти.

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Чтобы понять, что нынешняя ипотека — это ненормально, можно рассчитать ее на 30 лет. Все получается довольно прозаично. Взяв 8 миллионов, нужно платить 153 тысячи каждый месяц. В итоге за как раз таки 30 лет с учетом ставок, процентов банк получит от вас почти 50 миллионов. Больше чем в 6 раз.

И уповать на то, что решится проблема когда-нибудь и можно будет взять ставку ниже — не приходится.

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При этом опрошенные эксперты довольно единодушны в своих словах. Брать ипотеку в 25 процентов — не лучшая идея.

«В 2014 году люди брали ипотеку под 14% годовых, и это был вполне рабочий вариант. Знаю людей, которые выплачивают эту ипотеку до сих пор», — прокомментировал «НИ» гендиректор компании «Вектор Проект» Антон Баксараев.

При этом, если все-таки инфляция в стране пойдет на спад, ЦБ может пересмотреть ключевую ставку. Но произойдет это как минимум через пару лет.

Ранее уже сообщалось, что россияне отказываются от ипотеки в стране.

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#Александр Смирнов#Жилье#Ипотека
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