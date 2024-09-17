Возьми 8 — отдай 50. Эксперты рассказали, как жить с современными ипотечными ставками

Чтобы понять, что нынешняя ипотека — это ненормально, можно рассчитать ее на 30 лет. Все получается довольно прозаично. Взяв 8 миллионов, нужно платить 153 тысячи каждый месяц. В итоге за как раз таки 30 лет с учетом ставок, процентов банк получит от вас почти 50 миллионов. Больше чем в 6 раз.