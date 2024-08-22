Председатель и депутаты городской Думы посетили Тюменскую домостроительную компанию

Posted Вчера, 12:10
Published Вчера, 12:10
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Представителей органа власти познакомили с коллективом и структурой организации, показали деятельность цехов, рассказали о самых значимых строительных объектах.
Тюменская домостроительная компания была основана в 1964 году, и в 2024 она отмечает свое 60-летие. За все это время в эксплуатацию ввели более 6 миллионов кв. м жилья, в которых проживают свыше 200 тысяч человек.
ТДСК специализируется на строительстве жилых районов, комплексов, а также объектов социальной инфраструктуры, среди которых детские сады, школы, поликлиники. Компания внедряет в работу современные технологии, обновляет производственную базу.
Сейчас численность работников организации превышает 2 300 человек. 74% составляют представители рабочих профессий, а 26% — это инженерно-технический персонал. 74% сотрудников — мужчины и 26% — женщины.
Основной гордостью компании являются квалифицированные кадры. Во время экскурсии гостям рассказали, что в ДСК работают 15 династий, и познакомили их с представителями семей Суковатицыных и Чекауровых. Сразу для нескольких поколений сотрудников работа в компании стала настоящим призванием. Общий трудовой стаж одной из семей впечатляет — более 250 лет.
Здесь много лет трудился мой папа, с заводом я знакома с детства. Во время учебы проходила здесь производственные практики, которые только укрепили мое желание работать в ТДСК. После окончания института пришла на предприятие. Сейчас я — экономист в плановом отделе, — отметила Светлана Суковатицына.
Предприятие проводит комплексную работу с молодежью: организует временное трудоустройство подростков, производственные и преддипломные практики, на которые ежегодно приходят более 80 человек. Благодаря этому за последние 5 лет после окончания учебных заведений на предприятие пришли 150 новых сотрудников, 47 из которых занимают инженерно-технические должности.
Мы знаем специалистов ТДСК как профессионалов с большой буквы. Заводские династии сохраняют традиции и ценности предприятия, передают их молодому поколению. Кроме того, компания проводит раннюю профориентацию школьников, планомерно и эффективно выстраивает сотрудничество с тюменскими образовательными учреждениями, — прокомментировал депутат городской Думы Руслан Сабиров.
Здорово, что домостроительная компания — коренная, тюменская! Мы гордимся своими предприятиями, — поделился впечатлениями депутат городской Думы Николай Моисеев.
В ходе рабочей поездки депутаты обратили внимание на то, что в приоритете компании — создание комфортных условий не только для будущих жильцов, но и для сотрудников. Благодаря генеральному директору Николаю Игнатьевичу Щепелину на предприятии построили собственный спортивный комплекс «Домостроитель» общей площадью 2050 кв. м с залами для спортивных игр, групповых программ и занятий на тренажерах. Особая гордость ТДСК — футбольная команда, которая в 2024 стала бронзовым призером всероссийского чемпионата «Кубок регионов».
Впечатляет наличие собственной медико-санитарной части — она действует уже больше 20 лет. Ежегодно более 150 сотрудников проходят качественную диспансеризацию и получают рекомендации по лечению.
Меня восхитила рабочая встреча, которая была организована с молодежью и представителями династий завода. ТДСК — это место, где поддерживаются стабильные условия труда. Именно поэтому здесь работают целыми семьями. Руководство заботится о состоянии здоровья всех, кто работает в компании, и создает комфортные рабочие места, — подвела итоги встречи Светлана Иванова.