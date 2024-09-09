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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Ипотеке — конец: почему россияне отказались от банковских предложений?

Ипотеке — конец: почему россияне отказались от банковских предложений?

9 сентября 2024, 10:25
Фото: 1MI
Ипотека еще пару месяцев назад была чуть ли не единственной возможностью купить квартиру для многих семей. Ставка в 6-8% — много, но терпимо. Сейчас же она 25% — от этого схватились за голову все.

Дело в том, что с исчезновением льготной и семейной ипотеки — такой способ кредитования стал никому неинтересен. Падение спроса — от 40 до 60%.

При этом не берут квартиры ни в новостройках, ни на вторичном рынке, говорят опрошенные «Новыми Известиями» застройщики и риелторы. Суть проблемы очень простая. Невыгодно даже покупать при любых условиях. Даже есть деньги на большой вступительный взнос.

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Да, многие переключились на вторичку, даже с учетом того, что сам рынок недвижимости все равно штормит. В целом вторичная квартира стоит почти вполовину дешевле.

Аналитики при этом предрекают падение цен на недвижимость, особенно классов комфорт и комфорт плюс. То есть, элитное жилье, скорее всего, останется без изменений.

Но вот вопрос. А как снижать цены, если застройщикам это невыгодно? В среднем, на строительство многоэтажки уходит 3-4 миллиарда. Из них половина — на получение разрешительных документов.

У них 1 квадратный метр — минимум 240 тысяч. Поскольку если зайти ниже — здание не окупится.

Еще немного расчетов. Если же перейти к оформлению ипотеки на сегодняшний день, то можно увидеть неприятную историю. С нынешней переплатой в 25% отдавать придется в среднем 153 тысячи в месяц. Это при том, что переплата будет еще краше. 8 миллионов взяли — 48 отдали.

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В целом же ожидать стабилизации на ипотечном рынке стоит только через 1,5-2 года, если, конечно, государство не предоставит очередных сюрпризов в виде господдержки. Сами банки признаются, что в дальнейшем такой «поддержки» лучше избегать.

Ранее сообщалось о том, что здание стоимостью более 1 миллиарда рублей выставили на продажу в Тюмени.

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#Александр Смирнов#Недвижимость#Ипотека#Коммерческая недвижимость#Продажа недвижимости#Ипотечный кредит
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