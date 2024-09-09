Ипотеке — конец: почему россияне отказались от банковских предложений?

Еще немного расчетов. Если же перейти к оформлению ипотеки на сегодняшний день, то можно увидеть неприятную историю. С нынешней переплатой в 25% отдавать придется в среднем 153 тысячи в месяц. Это при том, что переплата будет еще краше. 8 миллионов взяли — 48 отдали.