Ипотеке — конец: почему россияне отказались от банковских предложений?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Дело в том, что с исчезновением льготной и семейной ипотеки — такой способ кредитования стал никому неинтересен. Падение спроса — от 40 до 60%.
При этом не берут квартиры ни в новостройках, ни на вторичном рынке, говорят опрошенные «Новыми Известиями» застройщики и риелторы. Суть проблемы очень простая. Невыгодно даже покупать при любых условиях. Даже есть деньги на большой вступительный взнос.
Да, многие переключились на вторичку, даже с учетом того, что сам рынок недвижимости все равно штормит. В целом вторичная квартира стоит почти вполовину дешевле.
Аналитики при этом предрекают падение цен на недвижимость, особенно классов комфорт и комфорт плюс. То есть, элитное жилье, скорее всего, останется без изменений.
Но вот вопрос. А как снижать цены, если застройщикам это невыгодно? В среднем, на строительство многоэтажки уходит 3-4 миллиарда. Из них половина — на получение разрешительных документов.
У них 1 квадратный метр — минимум 240 тысяч. Поскольку если зайти ниже — здание не окупится.
Еще немного расчетов. Если же перейти к оформлению ипотеки на сегодняшний день, то можно увидеть неприятную историю. С нынешней переплатой в 25% отдавать придется в среднем 153 тысячи в месяц. Это при том, что переплата будет еще краше. 8 миллионов взяли — 48 отдали.
В целом же ожидать стабилизации на ипотечном рынке стоит только через 1,5-2 года, если, конечно, государство не предоставит очередных сюрпризов в виде господдержки. Сами банки признаются, что в дальнейшем такой «поддержки» лучше избегать.
Ранее сообщалось о том, что здание стоимостью более 1 миллиарда рублей выставили на продажу в Тюмени.