Здание стоимостью более 1 миллиарда рублей выставили на продажу в Тюмени

По его словам, с начала года в Тюмени на платформе для покупки было доступно семь дорогостоящих объектов — общепит, производство, два коммерческих здания, два помещения свободного назначения, производство и склад. Средняя их цена составила 4,5 миллиарда рублей, пишет РБК Тюмень.