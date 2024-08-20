Здание стоимостью более 1 миллиарда рублей выставили на продажу в Тюмени

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Об этом сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Олег Изотов.
По его словам, с начала года в Тюмени на платформе для покупки было доступно семь дорогостоящих объектов — общепит, производство, два коммерческих здания, два помещения свободного назначения, производство и склад. Средняя их цена составила 4,5 миллиарда рублей, пишет РБК Тюмень.
«Экспонирование такого рода объектов было визитной карточкой 2022 года, сейчас мы наблюдаем среднерыночный темп», — пояснил Олег Изотов.
В минувшем году лидирующие позиции по росту цен коммерческой недвижимости в Тюмени занимали торговые площади. За год средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 26 тысяч рублей и достигла 126 тысяч.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью за 145 миллионов рублей выставлен дом площадью более 1 тысячи квадратных метров. В конце 2023 года его продавали за 245 миллионов рублей.