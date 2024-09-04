ВТБ и «Страна» запустят для работников Минздрава льготную программу покупки квартир

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Банк обнулит размер первоначального взноса по ипотеке и предложит дополнительный дисконт 0,3 п. п. к базовой ставке, а застройщик оформит для покупателей квартир скидку 5%. Соглашение о новых условиях в рамках ВЭФ-2024 было подписано вице-президентом, руководителем департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгением Дячкиным и руководителем ГК «Страна Девелопмент» Александром Гайдуковым.
Миссия работников сферы здравоохранения сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил и эмоциональной выносливости. ВТБ всегда уделял большое внимание поддержке тех, кто посвятил свою жизнь заботе о здоровье человека. Сегодня возможностей выгодно решить квартирный вопрос стало меньше, поэтому мы решили запустить программу, которая позволит сотрудникам Минздрава купить жилье на более доступных условиях, — прокомментировал сотрудничество Евгений Дячкин.
Сегодня мы подписали важное соглашение, по которому люди, которые спасают жизни или делают ее более качественной для миллионов граждан по всей России, смогут улучшать свои жилищные условия на специальных условиях. Нам важно, чтобы сотрудники Министерства здравоохранения и подведомственных организаций могли комфортно проживать в наших жилых комплексах по всей стране, — сказал Александр Гайдуков.
Отметим, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. метров. В 2024 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-14 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системы «умный дом», закрытых охраняемых дворов без машин, безбарьерной среды, эргономичных инженерных технологий.