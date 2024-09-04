ВТБ и «Страна» запустят для работников Минздрава льготную программу покупки квартир

Отметим, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. метров. В 2024 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-14 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системы «умный дом», закрытых охраняемых дворов без машин, безбарьерной среды, эргономичных инженерных технологий.