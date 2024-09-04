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Проще семейной ипотеки: для кого действует спецпредложение от тюменского застройщика

Проще семейной ипотеки: для кого действует спецпредложение от тюменского застройщика

4 сентября 2024, 04:00
Фото: «Страна Девелопмент»
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Крупнейший застройщик Тюмени ГК «Страна Девелопмент» анонсировал выгодное спецпредложение для семей с детьми. При этом возраст юных тюменцев не имеет значения. Рассказываем, кто и как может воспользоваться уникальной скидкой.
Сюжет
Жилье

Любой клиент, у которого есть несовершеннолетний ребенок, покупая квартиру в тюменских проектах застройщика может воспользоваться скидкой 500 000 рублей. Она распространяется на квартиры стоимостью от 5 миллионов рублей.

Важное условие — забронировать квартиру нужно до 15 сентября. Однако если решение о покупке будет принято позже, в срок до 30 октября, скидка составит 250 тысяч рублей.

Фото: «Страна Девелопмент»

Для того, чтобы воспользоваться спецпредложением, можно записаться на консультацию и прийти в офис продаж. Также можно позвонить по телефону в колл-центр +7(345)239-44-23 и забронировать понравившийся вариант. Самостоятельная бронь доступна и через личный кабинет на сайте «Страны».

Примечательно, что сейчас застройщик возводит в Тюмени семь жилых комплексов — «Звездный», «Юнион», «Авторский», «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», «Домашний» и «Страна.Прибрежная».

Фото: «Страна Девелопмент»

Особое внимание архитекторы и дизайнеры «Страны Девелопмент» уделяют пространствам для детей: интерес и польза в развитии для всех возрастов. Дворы и бульвары зонированы специально для закрытия потребности в досуге и отдыхе как взрослым, так и детям разных возрастов: от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет и старше.

Во дворах жилых комплексов организованы тематические зоны: спортивные, для отдыха с качелями, для работы, полосы препятствий, площадки для йоги, места для пикников и спокойного отдыха на специальном газоне, песочницы с тактильными предметами и развивающими текстурами, карусели, игровые комплексы, батуты, теневые шатры, стены для скалолазания и многое другое.

Для самых маленьких жителей домов установлены большие развивающие комплексы с песочницами, горками и качелями. Для ребят постарше — workout-зоны, тарзанки, спортивные площадки, турниковые комплексы для уличного фитнеса, а также площадки для мини-футбола и стритбола. Во многих проектах «Страны Девелопмент» на бульварах есть мини-сцены, где можно посидеть с книгой, позагорать летом и даже устроить театрализованный детский праздник.

Фото: «Страна Девелопмент»

Все детские площадки находятся в закрытых дворах, территория которых огорожена и доступна только для жильцов или гостей, либо на пешеходных бульварах, куда нет доступа машинам.

Подробнее о проектах компании можно узнать на сайте strana.com.

#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Архитектура#Жилье#Акция#Дворы#Покупка квартир#Дизайн#Ипотека#Досуг#Продажа недвижимости#ГК Страна Девелопмент
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