Проще семейной ипотеки: для кого действует спецпредложение от тюменского застройщика

Особое внимание архитекторы и дизайнеры «Страны Девелопмент» уделяют пространствам для детей: интерес и польза в развитии для всех возрастов. Дворы и бульвары зонированы специально для закрытия потребности в досуге и отдыхе как взрослым, так и детям разных возрастов: от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет и старше.