nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Тюменская семья покинула шоу на СТС в борьбе за денежный приз

Тюменская семья покинула шоу на СТС в борьбе за денежный приз

26 августа 2024, 10:14
Фото: 1MI
Семья Калинчеавых из Тюмени выбыла из борьбы за главный приз федерального шоу на СТС. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Тюменцы были участниками шоу «Семейные игры. Битва за Олимп». Земляки были лидерами состязаний до последнего испытания.

«Тюменцам было необходимо пройти пять испытаний — например, достать призы с помощью удочки или правильно ответить на вопросы», — пишет Вслух.ру.
Жаркая погода вернется в Тюмень через два дня. Вместе с ней придут грозы
Узнать подробнее

Тюменцы потеряли баллы на последнем испытании. По итогу состязаний они заняли третье место.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка Анна Тихомирова, которая принимала участие в федеральном шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!», испытыват финансовые трудности.

Читайте также:
Участница шоу «Пацанки» из Тюмени испытывает финансовые проблемыТюменский миллиардер получил миллионы рублей от «Сколково»Богатые тюменцы заводят бойцовских собак для охраны имущества
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Шоу
Подпишитесь
Осенью в Тюмени до 20% подорожают продукты
Сегодня, 03:03
Погода в сентябре 2024 года: что готовит Тюмени новый сезон?
Сегодня, 14:10
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
Сегодня, 03:57
Вместо бесплатной земли бойцам СВО предложат денежную выплату
Сегодня, 08:26
Промокшие стены и следы протечек. Школа в тюменском селе не готова к учебному году
Сегодня, 13:55
«Обещаю вернуться домой живым». Дед 12 внуков из Тюменской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 13:31