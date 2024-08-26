Тюменская семья покинула шоу на СТС в борьбе за денежный приз

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Тюменцы были участниками шоу «Семейные игры. Битва за Олимп». Земляки были лидерами состязаний до последнего испытания.
«Тюменцам было необходимо пройти пять испытаний — например, достать призы с помощью удочки или правильно ответить на вопросы», — пишет Вслух.ру.
Тюменцы потеряли баллы на последнем испытании. По итогу состязаний они заняли третье место.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка Анна Тихомирова, которая принимала участие в федеральном шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!», испытыват финансовые трудности.