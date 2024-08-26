Богатые тюменцы заводят бойцовских собак для охраны имущества

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Как отмечает инсайдер, спрос на покупку собак резко увеличился. Среди наиболее популярных пород — овчарки, немецкий доги и стаффордширские бультерьеры, пишет ura.ru.
Как правило, жители обращаются за помощью к бывшим уинологам УМВД для дрессировки таких собак. Животные способны охранять как самого хозяина, так и приусадебные участки.
Ранее «Наш город» писал, что стоимость кормов для собак и кошек за первое полугодие 2024 года увеличилась в Тюмени более чем на треть. Корма из премиум-сегмента и вовсе подорожали на 80%.