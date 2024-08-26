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Богатые тюменцы заводят бойцовских собак для охраны имущества

Богатые тюменцы заводят бойцовских собак для охраны имущества

26 августа 2024, 03:14
Фото: freepik.com
Состоятельные жители Тюменской области заводят собак бойцовских пород для охраны личного имущества. Об этом рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

Как отмечает инсайдер, спрос на покупку собак резко увеличился. Среди наиболее популярных пород — овчарки, немецкий доги и стаффордширские бультерьеры, пишет ura.ru.

Как правило, жители обращаются за помощью к бывшим уинологам УМВД для дрессировки таких собак. Животные способны охранять как самого хозяина, так и приусадебные участки.

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Ранее «Наш город» писал, что стоимость кормов для собак и кошек за первое полугодие 2024 года увеличилась в Тюмени более чем на треть. Корма из премиум-сегмента и вовсе подорожали на 80%.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Собаки#Деньги#Новости тюмени
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