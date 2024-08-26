Тюменский миллиардер получил миллионы рублей от «Сколково»

Как сообщили в медиацентре «Сколково», за последние два года, с 2021 по 2023 годы, MStroy повысила производительность и выручку разработчика на 10% благодаря оптимизации бизнес-процессов. Платформу MStroy используют для управления строительными проектами с помощью анализа данных, в том числе с применением искусственного интеллекта.