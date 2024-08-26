Тюменский миллиардер получил миллионы рублей от «Сколково»

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Как сообщили в медиацентре «Сколково», за последние два года, с 2021 по 2023 годы, MStroy повысила производительность и выручку разработчика на 10% благодаря оптимизации бизнес-процессов. Платформу MStroy используют для управления строительными проектами с помощью анализа данных, в том числе с применением искусственного интеллекта.
Ранее «Наш Город» писал, что дочка «Мостострой-11» займется подготовкой проекта строительства новой школы и досугового центра на месте кинотеатра «Космос». Контракт стоимостью около 54 миллионов рублей заключен АО «Институт Тюменьгражданпроект».