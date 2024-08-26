nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Тюменская компания «Мостострой-11» получила 117 млн рублей от «Сколково»

Тюменский миллиардер получил миллионы рублей от «Сколково»

26 августа 2024, 07:40
Фото: 1MI

Тюменская компания «Мостострой-11» получила 117 млн рублей от «Сколково»

Компания тюменского олигарха Николая Руссу «Мостострой-11» стала обладателем гранта «Сколково» в размере 117 миллионов рублей. Денежные средства выделены на развитие проекта платформы цифрового строительства MStroy.

Как сообщили в медиацентре «Сколково», за последние два года, с 2021 по 2023 годы, MStroy повысила производительность и выручку разработчика на 10% благодаря оптимизации бизнес-процессов. Платформу MStroy используют для управления строительными проектами с помощью анализа данных, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Ранее «Наш Город» писал, что дочка «Мостострой-11» займется подготовкой проекта строительства новой школы и досугового центра на месте кинотеатра «Космос». Контракт стоимостью около 54 миллионов рублей заключен АО «Институт Тюменьгражданпроект».

Читайте также:
Жаркая погода вернется в Тюмень через два дня. Вместе с ней придут грозыНеделя в темноте: тюменцев предупредили о массовом отключении светаЧетверо детей пострадали в массовом ДТП на «трассе смерти»
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Мостострой-11#Грант#Сколково
Подпишитесь
Осенью в Тюмени до 20% подорожают продукты
Сегодня, 03:03
«Грибной бум»: тюменцы рассекретили урожайные места
24 августа, 11:00
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
Сегодня, 03:57
Вместо бесплатной земли бойцам СВО предложат денежную выплату
Сегодня, 08:26
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
23 августа, 08:58
Шесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию
24 августа, 11:22