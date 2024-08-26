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Published Сегодня, 06:59

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Жителей Тюменской области предупредили о массовом отключении света

Неделя в темноте: тюменцев предупредили о массовом отключении света

26 августа 2024, 06:59
Фото: 1MI

Жителей Тюменской области предупредили о массовом отключении света

Без электроснабжения с 26 по 31 августа останется часть населенных пунктов Тюменского района: СНТ «Лесное», СНТ «Незабудка», СНТ «Сосенка», село Луговое (улицы Фуфаево, Подгорная, Рабочая), КП «Звенящие кадры», КП «Лето-парк» и деревня Зубарева.

Как пояснили в администрации Тюменского района, причина отключений — выполнение работ по плановому техобслуживанию и ремонту трех воздушных линий 10 кВ.

«Данные ЛЭП являются элементами „опорной“ сети в населенных Переваловского, Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований. Для безопасности персонала при проведении технических мероприятий будет вводиться режим временного ограничения электроснабжения», — пояснили в администрации муниципалитета.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени отказались устанавливать фонтанчики с бесплатной питьевой водой в лесопарках Гилевская роща и Затюменский. По данным чиновник, это очень затратное мероприятие и нецелесообразное.

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