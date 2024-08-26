Неделя в темноте: тюменцев предупредили о массовом отключении света

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Как пояснили в администрации Тюменского района, причина отключений — выполнение работ по плановому техобслуживанию и ремонту трех воздушных линий 10 кВ.
«Данные ЛЭП являются элементами „опорной“ сети в населенных Переваловского, Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований. Для безопасности персонала при проведении технических мероприятий будет вводиться режим временного ограничения электроснабжения», — пояснили в администрации муниципалитета.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени отказались устанавливать фонтанчики с бесплатной питьевой водой в лесопарках Гилевская роща и Затюменский. По данным чиновник, это очень затратное мероприятие и нецелесообразное.