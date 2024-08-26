Подготовка к выборам продолжается в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:07
«8 сентября в Тюменской области будет организовано 40 избирательных кампаний. В регионе готовились к этому мероприятию по нескольким направлениям. Был приведен в соответствие с действующим федеральным законодательством Избирательный кодекс области, велась подготовка системы ГАС „Выборы“, особое внимание было уделено обучению специалистов избиркомов. Оно проходило как в онлайн формате, так и в рамках ряда совещаний», — сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.
И добавил, что работа ведется и не прекращается взаимодействии с муниципалитетами, правительством Тюменской области, думой региона, областными ведомствами и должностными лицами.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области будет отменено электронного голосование. Проголосовать жители региона смогут только на избирательных участках.