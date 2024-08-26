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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Подготовка к выборам продолжается в Тюменской области

Подготовка к выборам продолжается в Тюменской области

26 августа 2024, 06:04
Фото: 1MI
Единый день голосования пройдет в Тюменской области во второе воскресенье сентября. Подготовка к выборам в регионе велась в течение нескольких месяцев.
«8 сентября в Тюменской области будет организовано 40 избирательных кампаний. В регионе готовились к этому мероприятию по нескольким направлениям. Был приведен в соответствие с действующим федеральным законодательством Избирательный кодекс области, велась подготовка системы ГАС „Выборы“, особое внимание было уделено обучению специалистов избиркомов. Оно проходило как в онлайн формате, так и в рамках ряда совещаний», — сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

И добавил, что работа ведется и не прекращается взаимодействии с муниципалитетами, правительством Тюменской области, думой региона, областными ведомствами и должностными лицами.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области будет отменено электронного голосование. Проголосовать жители региона смогут только на избирательных участках.

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