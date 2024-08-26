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Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по занятости населения в МСП

Каждый четвертый житель Тюменской области работает в сфере малого и среднего бизнеса

26 августа 2024, 05:45
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по занятости населения в МСП

Регион занял восьмую строчку рейтинга регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. По данным аналитиков РИА «Новости», в Тюменской области года на долю МСП в регионе приходится 49,1% от всего количества занятых в экономике.

По итогам за 2023 года в регионе в сфере малого и среднего бизнеса было занято 366,6 тысячи человек.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, где доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей варьируется от 62,9% до 56,5%.

Аутсайдерами рейтинга являются Ингушетия, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. В Республике Ингушетия где доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства не превышает 13,3%, на Ямале — 20,7%. В Чукотском автономном округе малым и средним бизнесом занимаются 21,6% населения, занятого в экономике.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в сфере образования не хватает кадров. В отрасли на сегодняшний день свободными остаются около 3 тысяч вакансий.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Исследования#Малый бизнес#Малый и средний бизнес
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