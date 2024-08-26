Каждый четвертый житель Тюменской области работает в сфере малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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По итогам за 2023 года в регионе в сфере малого и среднего бизнеса было занято 366,6 тысячи человек.
Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, где доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей варьируется от 62,9% до 56,5%.
Аутсайдерами рейтинга являются Ингушетия, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. В Республике Ингушетия где доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства не превышает 13,3%, на Ямале — 20,7%. В Чукотском автономном округе малым и средним бизнесом занимаются 21,6% населения, занятого в экономике.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в сфере образования не хватает кадров. В отрасли на сегодняшний день свободными остаются около 3 тысяч вакансий.