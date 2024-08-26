Каждый четвертый житель Тюменской области работает в сфере малого и среднего бизнеса

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по занятости населения в МСП

Регион занял восьмую строчку рейтинга регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. По данным аналитиков РИА «Новости», в Тюменской области года на долю МСП в регионе приходится 49,1% от всего количества занятых в экономике.