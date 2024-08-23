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Жители Тюменской области не смогут проголосовать онлайн на выборах 8 сентября

Жители Тюменской области не смогут проголосовать онлайн на выборах 8 сентября

23 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI
В Тюменской области отказались от проведения электронного голосования в день выборов 8 сентября. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
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Выборы

В регионе выборы депутатов представительных органов власти пройдут в один день. По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, в этот раз не будет использоваться дистанционное электронное голосование и комплексы обработки избирательных бюллетеней.

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«Но будет и видеофиксация, и использована технология QR-кода для введения данных из протоколов участковых избирательных комиссий в систему ГАС „Выборы“ в целях минимизации человеческого фактора, ошибок и каких-то субъективных вещей», — пояснил Халин.

Ранее «Наш город» писал, что в единый день голосования на всех 112 избирательных участках в Тюмени будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности. Решение было принято главой области Александром Моором.

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