Жители Тюменской области не смогут проголосовать онлайн на выборах 8 сентября

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В регионе выборы депутатов представительных органов власти пройдут в один день. По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, в этот раз не будет использоваться дистанционное электронное голосование и комплексы обработки избирательных бюллетеней.
«Но будет и видеофиксация, и использована технология QR-кода для введения данных из протоколов участковых избирательных комиссий в систему ГАС „Выборы“ в целях минимизации человеческого фактора, ошибок и каких-то субъективных вещей», — пояснил Халин.
Ранее «Наш город» писал, что в единый день голосования на всех 112 избирательных участках в Тюмени будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности. Решение было принято главой области Александром Моором.