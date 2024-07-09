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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Политолог рассказал, кто может занять кресло главы Тобольска.

Этапом из Тюмени… Кто станет следующим главой Тобольска?

9 июля 2024, 10:10
Фото: 1MI
Политолог рассказал, кто может занять кресло главы Тобольска.

Политолог рассказал, кто может занять кресло главы Тобольска

Тобольская Дума уже принимает заявки от кандидатов на должность главы города. Политолог Максим Дерябин говорит о том, что на место, освобожденное Максимом Афанасьевым могут назначить человека из Тюмени. Однако есть шанс и у местных политиков.

С 5 по 19 июля депутаты Тобольска будут принимать заявки для грядущих выборов главы города, которые назначены на 30 июля. Сейчас обязанности мэра исполняет первый заместитель главы Яна Зубова и у женщины есть все шансы занять освободившийся пост. Однако в Тобольск уже по традиции могут перевести человека из Тюмени, шансы есть у заместителя главы Тюмени Петра Вагина и другого заместителя тюменского мэра Владимира Кильтау. Также, вероятно, в выборах примет участие технический директор АО «Югор» Максим Захаров, который получил один голос на недавних выборах, проиграв Афанасьеву.

«Более убедительно выглядит кандидатура Яны Зубовой, которая уже имеет хороший опыт работы в горадминистрации и такое назначение позволит показать присутствие женщин у власти. Однако и у замов тюменского мэра есть все шансы. Другой вопрос — захотят ли они перебираться в Тобольск», — говорит политолог.

Отметим, что на последних выборах в Тобольске на пост мэра претендовали только два кандидата — Афанасьев и Захаров. Однако преимущество нынешнего главы Тюмени было очевидным. А потому грядущие выборы в Тобольске могут стать действительно интересными.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тобольская дума выдвинула требования к кандидатам на пост мэра, они обязаны быть психически здоровыми.

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