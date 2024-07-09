Этапом из Тюмени… Кто станет следующим главой Тобольска?

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
С 5 по 19 июля депутаты Тобольска будут принимать заявки для грядущих выборов главы города, которые назначены на 30 июля. Сейчас обязанности мэра исполняет первый заместитель главы Яна Зубова и у женщины есть все шансы занять освободившийся пост. Однако в Тобольск уже по традиции могут перевести человека из Тюмени, шансы есть у заместителя главы Тюмени Петра Вагина и другого заместителя тюменского мэра Владимира Кильтау. Также, вероятно, в выборах примет участие технический директор АО «Югор» Максим Захаров, который получил один голос на недавних выборах, проиграв Афанасьеву.
«Более убедительно выглядит кандидатура Яны Зубовой, которая уже имеет хороший опыт работы в горадминистрации и такое назначение позволит показать присутствие женщин у власти. Однако и у замов тюменского мэра есть все шансы. Другой вопрос — захотят ли они перебираться в Тобольск», — говорит политолог.
Отметим, что на последних выборах в Тобольске на пост мэра претендовали только два кандидата — Афанасьев и Захаров. Однако преимущество нынешнего главы Тюмени было очевидным. А потому грядущие выборы в Тобольске могут стать действительно интересными.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тобольская дума выдвинула требования к кандидатам на пост мэра, они обязаны быть психически здоровыми.