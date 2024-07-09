Этапом из Тюмени… Кто станет следующим главой Тобольска?

С 5 по 19 июля депутаты Тобольска будут принимать заявки для грядущих выборов главы города, которые назначены на 30 июля. Сейчас обязанности мэра исполняет первый заместитель главы Яна Зубова и у женщины есть все шансы занять освободившийся пост. Однако в Тобольск уже по традиции могут перевести человека из Тюмени, шансы есть у заместителя главы Тюмени Петра Вагина и другого заместителя тюменского мэра Владимира Кильтау. Также, вероятно, в выборах примет участие технический директор АО «Югор» Максим Захаров, который получил один голос на недавних выборах, проиграв Афанасьеву.