Виноват высокий спрос: аренда квартир в Тюмени подорожала до 32 тысяч рублей

Эксперты поясняют, что увеличение ставок вызвано ростом спроса на рынке и сокращением объема активного предложения. Выбор на рынке аренды сейчас на 10% ниже, чем год назад. При этом потенциальный спрос сейчас на уровне августа прошлого года.