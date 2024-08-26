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Аренда жилья в Тюмени подорожала в августе до 32 тысяч рублей

Виноват высокий спрос: аренда квартир в Тюмени подорожала до 32 тысяч рублей

26 августа 2024, 04:31
Фото: 1MI

Аренда жилья в Тюмени подорожала в августе до 32 тысяч рублей

За последний год стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 19% — до 25,4 тысячи рублей. В августе съемное жилье выросло в цене на 10%. Об этом сообщили аналитики «Циан».

Двухкомнатные квартиры, выставленные под аренду, за год прибавили 13%. Правда, в августе арендная ставка снизилась на 0,3%. Средняя стоимость аренды «двушки» сегодня составляет 32,3 тысячи рублей.

«За последний месяц ставки аренды однокомнатных квартир сильнее выросли в городах с населением от 1 миллиона человек: в среднем по миллионникам однокомнатные квартиры стали сдаваться на 8,3% дороже, в среднем по городам с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек — на 6,9% дороже», — отметила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

Эксперты поясняют, что увеличение ставок вызвано ростом спроса на рынке и сокращением объема активного предложения. Выбор на рынке аренды сейчас на 10% ниже, чем год назад. При этом потенциальный спрос сейчас на уровне августа прошлого года.

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«Мы ожидаем сохранение активности арендаторов на высоком уровне на протяжении полутора месяцев (как в прошлом году) и увеличение ставок примерно на 5-10% от текущих уровней. Сокращение выбора продолжится как из-за начала нового учебного года и делового сезона, так и из-за недоступности квартир на рынке купли-продажи», — отметила Елена Лапшина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили трехуровневую квартиру площадью 500 квадратных метров. Элитное жилье продают за 38,9 миллиона рублей.

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