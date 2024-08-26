Виноват высокий спрос: аренда квартир в Тюмени подорожала до 32 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Двухкомнатные квартиры, выставленные под аренду, за год прибавили 13%. Правда, в августе арендная ставка снизилась на 0,3%. Средняя стоимость аренды «двушки» сегодня составляет 32,3 тысячи рублей.
«За последний месяц ставки аренды однокомнатных квартир сильнее выросли в городах с населением от 1 миллиона человек: в среднем по миллионникам однокомнатные квартиры стали сдаваться на 8,3% дороже, в среднем по городам с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек — на 6,9% дороже», — отметила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
Эксперты поясняют, что увеличение ставок вызвано ростом спроса на рынке и сокращением объема активного предложения. Выбор на рынке аренды сейчас на 10% ниже, чем год назад. При этом потенциальный спрос сейчас на уровне августа прошлого года.
«Мы ожидаем сохранение активности арендаторов на высоком уровне на протяжении полутора месяцев (как в прошлом году) и увеличение ставок примерно на 5-10% от текущих уровней. Сокращение выбора продолжится как из-за начала нового учебного года и делового сезона, так и из-за недоступности квартир на рынке купли-продажи», — отметила Елена Лапшина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили трехуровневую квартиру площадью 500 квадратных метров. Элитное жилье продают за 38,9 миллиона рублей.