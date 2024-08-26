Жаркая погода вернется в Тюмень через два дня. Вместе с ней придут грозы

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В четверг, 29 августа, в регионе ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +19…+24, в ночные часы +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 5-10 м/с. с порывами до 15-18 м/с.
В Тюмени среда, 28 августа, станет также самым теплым днем этой недели — к полудню воздух прогреется до +22…+23. День пройдет без осадков. В четверг, так как и на остальной территории региона, в областной столице ожидаются дожди, ветер до 11 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14…+20.