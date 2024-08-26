Жаркая погода вернется в Тюмень через два дня. Вместе с ней придут грозы

В Тюмени среда, 28 августа, станет также самым теплым днем этой недели — к полудню воздух прогреется до +22…+23. День пройдет без осадков. В четверг, так как и на остальной территории региона, в областной столице ожидаются дожди, ветер до 11 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14…+20.