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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Тюменскую область в конце августа вернется жара

Жаркая погода вернется в Тюмень через два дня. Вместе с ней придут грозы

26 августа 2024, 07:22
Фото: 1MI

В Тюменскую область в конце августа вернется жара

По прогнозам метеорологов, в среду, 28 августа, на юге региона в дневные часы воздух прогреется до +23…+25. При этом день пройдет без осадков при переменной облачности.

В четверг, 29 августа, в регионе ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +19…+24, в ночные часы +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 5-10 м/с. с порывами до 15-18 м/с.

В Тюмени среда, 28 августа, станет также самым теплым днем этой недели — к полудню воздух прогреется до +22…+23. День пройдет без осадков. В четверг, так как и на остальной территории региона, в областной столице ожидаются дожди, ветер до 11 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14…+20.

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