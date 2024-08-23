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В Тюмени открыли бульвар Пожарных и спасателей

В Тюмени открыли бульвар Пожарных и спасателей

23 августа 2024, 10:26
Фото: 1MI
23 августа в Тюмени торжественно открыли бульвар Пожарных и спасателей. На мероприятии присутствовали губернатор Александр Моор, мэр города Максим Афанасьев и начальник главного управления МЧС по области Артур Хачатрян.
«Мы открываем новый пешеходный бульвар на улице Пожарных и спасателей. Это знак уважения и признания тем людям, которые каждый день стоят на страже нашей безопасности», — сказал мэр Тюмени Максим Афанасьев.
Фото: Администрация города Тюмени

Работа над проектом началась еще в 2020 году по предложению МЧС области. До этого на бульваре установили бронзовую скульптуру кота-пожарного по имени Семен.

Ранее «Наш город» писал, что коммунисты Тобольска остались без памятника Ленину. Представители коммунистической идеологии просили власти города вернуть памятник вождю, и это обещал сделать мэр Максим Афанасьев. Но, став мэром города Тюмень, оказался вне компетенции по решению этого вопроса.

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