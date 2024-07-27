Сколько стоит прогулка по Тюмени в День города

Желающих подкрепиться основательно после прогулки под моросящим дождиком ждут на гастрофестивале на набережной Тюмени. Там сегодня для тюменцев и гостей города готовят повара 20 ресторанов. Гостям подают рваную говядину и свиные ребра с салатом коул-слоу (стоимость порции от 450 рублей), бургеры с говядиной (600 рублей), армянскую «окрошку» (200 рублей), авторские лимонады (стоимость от 200 рублей), а также имбирные пряники, устрицы и многое другое.