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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Сколько стоит прогулка по Тюмени в День города

Сколько стоит прогулка по Тюмени в День города

27 июля 2024, 12:12
Фото: nashgorod.ru
Жители областной столицы сегодня отмечают 438-й День рождения города. В Тюмени проходят сотни различных мероприятий — от спортивных до концертных. Работают различные выставки, сувенирные лавки, палатки с выпечкой, мороженым, напитками и прочим.

На пешеходной улице Дзержинского сегодня развернулись десятки торговых точек с сувенирами, одеждой, местными (сибирскими деликатесами). Приобрести здесь тюменцы могут сувенирные брелоки (от 100 рублей), скатерти с символикой города (1500 рублей), броши и браслеты (от 500 рублей), украшения для новогодней ели (500 рублей), бересту, озолоченную сусальным золотом и янтарем (от 2,5 тысячи до 16 тысяч рублей), сувенирные тарелки, стаканы, кружки (от 1,5 тысячи рублей).

Видео: nashgorod.ru

За кусочек мыла и шампунь от местных мыловаров с пихтой, мятой, можжевеловыми ягодами придется отдать от 150 до 350 рублей. Футболка с надписью «Привет из Тюмени» стоит 2,2 тысячи рублей.

Продают на Дзержинского и местные деликатесы — орехи и северную рыбу. В среднем баночка орешков обойдется в 400 рублей, кусочек рыбы холодного копчения весом 100 граммов — от 120 до 330 рублей.

Фото: nashgorod.ru

Тем, кто хочет перекусить булочкой или сэндвичем, следует отправляться на Цветной бульвар. Там работают несколько палаток со свежей выпечкой и мороженым — стоимость пирожков варьируется от 50 до 150 рублей, сэндвичи стоят дороже — 150-220 рублей, стакан горячего чая или кофе — 50-100 рублей, порция мороженого — 100-200 рублей.

Фото: nashgorod.ru

Желающих подкрепиться основательно после прогулки под моросящим дождиком ждут на гастрофестивале на набережной Тюмени. Там сегодня для тюменцев и гостей города готовят повара 20 ресторанов. Гостям подают рваную говядину и свиные ребра с салатом коул-слоу (стоимость порции от 450 рублей), бургеры с говядиной (600 рублей), армянскую «окрошку» (200 рублей), авторские лимонады (стоимость от 200 рублей), а также имбирные пряники, устрицы и многое другое.

Фото: Темы Тюмени

Таким образом, прогулка по праздничной Тюмени для одного человека обойдется минимум в 1 тысячу рублей. При условии, покупки недорогого сувенира и одного двух перекусов в городе в течение дня.

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