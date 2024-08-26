«Обещаю вернуться домой живым». Дед 12 внуков из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Владислав Ильин родился 1 января 1961 года в деревне Большой Краснояр Омутинского района Тюменской области в многодетной семье. Спустя год после рождения Владислава Петровича его семья переехала в поселок Пионерский, расположенный в Югре.
После окончания школы Владислав Ильин работал в Пионерском леспромхозе, а затем устроился в Авиалесоохрану Югры. О нем до сих пор вспоминают как о добром и ответственном сотруднике.
Мужчина преуспел и в личной жизни. У него большая и дружная семья: четверо детей, восемь внучек и четыре внука. Он очень любил своих близких и всегда всем помогал.
Владислав Петрович отправился на передовую после пропажи сына Алексея в зоне СВО. Мужчина ушел на фронт летом прошлого года. Он служил в должности командира стрелкового взвода, был младшим сержантом. Известно, что под его руководством взвод принимал участие в освобождении Авдеевки.
Стоит отметить, что сейчас сын Владислава Алексей живет в Югорске.
По информации издания Muksun.fm со ссылкой на младшую дочь бойца СВО, как именно погиб Владислав Петрович, информации нет.
— Я не знаю, что точно произошло. Единственное, сказали, что бойцы попали в засаду. Хотя я столько писала запросов об обстоятельствах пропажи и гибели. Одни отписки: «Материал засекречен, — подчеркнула девушка.
Убитая горем югорчанка добавила, что во время последнего разговора с отцом, он сказал ей: «Прорвемся, не впервой, я обещаю вернуться домой живым».
Тело участника СВО еще не доставили домой. Дата прощания пока неизвестна.
Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне спецоперации погиб 47-летний гранатометчик из Тюменской области.