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Дед 12 внуков из Тюменской области погиб в зоне СВО

«Обещаю вернуться домой живым». Дед 12 внуков из Тюменской области погиб в зоне СВО

26 августа 2024, 13:31
Фото: 1MI

Дед 12 внуков из Тюменской области погиб в зоне СВО

Уроженец Тюменской области, отец 4-х детей и 12 внуков Владислав Ильин с позывным «Леший» трагически погиб в зоне специальной военной операции. Жизнь бойца оборвалась, когда ему было 63 года.

Владислав Ильин родился 1 января 1961 года в деревне Большой Краснояр Омутинского района Тюменской области в многодетной семье. Спустя год после рождения Владислава Петровича его семья переехала в поселок Пионерский, расположенный в Югре.

После окончания школы Владислав Ильин работал в Пионерском леспромхозе, а затем устроился в Авиалесоохрану Югры. О нем до сих пор вспоминают как о добром и ответственном сотруднике.

Мужчина преуспел и в личной жизни. У него большая и дружная семья: четверо детей, восемь внучек и четыре внука. Он очень любил своих близких и всегда всем помогал.

Владислав Петрович отправился на передовую после пропажи сына Алексея в зоне СВО. Мужчина ушел на фронт летом прошлого года. Он служил в должности командира стрелкового взвода, был младшим сержантом. Известно, что под его руководством взвод принимал участие в освобождении Авдеевки.

Фото: Альбина Кузнецова / личная страница ВК

Стоит отметить, что сейчас сын Владислава Алексей живет в Югорске.

По информации издания Muksun.fm со ссылкой на младшую дочь бойца СВО, как именно погиб Владислав Петрович, информации нет.

— Я не знаю, что точно произошло. Единственное, сказали, что бойцы попали в засаду. Хотя я столько писала запросов об обстоятельствах пропажи и гибели. Одни отписки: «Материал засекречен, — подчеркнула девушка.

Убитая горем югорчанка добавила, что во время последнего разговора с отцом, он сказал ей: «Прорвемся, не впервой, я обещаю вернуться домой живым».

Тело участника СВО еще не доставили домой. Дата прощания пока неизвестна.

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