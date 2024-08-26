Вместо бесплатной земли бойцам СВО предложат денежную выплату

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Тюменскую областную Думу.
«Предусматривается установление меры поддержки участнику специальной военной операции, члену (членам) семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции в виде предоставления с их согласия социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — указано в пояснительной записке к документу.
Отмечено, что сумма выплаты будет фиксированной и составит 1 миллион 360 тысяч 450 рублей. В случае, если денежные средства будут положены нескольким родным погибшего военного, их разделят между ними пропорционально.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ввели новую льготу для ветеранов боевых действий. Им разрешили бесплатно оставлять автомобили на платных парковках.