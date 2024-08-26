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Updated Сегодня, 08:28

Тюменские власти хотят заменить бесплатные участки для бойцов СВО выплатой

Вместо бесплатной земли бойцам СВО предложат денежную выплату

26 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI

Тюменские власти хотят заменить бесплатные участки для бойцов СВО выплатой

Власти Тюменской области планируют ввести новую льготу для участников спецоперации и семей погибших участников СВО. Предлагается предоставить им возможность получить денежную выплату вместо бесплатного земельного участка.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Тюменскую областную Думу.

«Предусматривается установление меры поддержки участнику специальной военной операции, члену (членам) семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции в виде предоставления с их согласия социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — указано в пояснительной записке к документу.

Отмечено, что сумма выплаты будет фиксированной и составит 1 миллион 360 тысяч 450 рублей. В случае, если денежные средства будут положены нескольким родным погибшего военного, их разделят между ними пропорционально.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ввели новую льготу для ветеранов боевых действий. Им разрешили бесплатно оставлять автомобили на платных парковках.

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