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Тюменский бизнесмен открыл в Югре ресторан-боулинг

Тюменский бизнесмен открыл в Югре ресторан-боулинг

26 августа 2024, 08:02
Фото: ВК Артем Рахмеев
Предприниматель из Тюмени Артем Рахеев открыл в Сургуте в торгово-развлекательном центре «Аура ресторан-боулинг BrooklynBowl. Тестовый запуск заведения состоялся на минувшей неделе.
«Самое волнительное в открытии новых точек — это первые отзывы гостей. Кажется, в Сургуте все получилось», — сообщил Рахмеев в своем тг-канале.

По его словам, первые переговоры с торговым центром по открытию нового заведения общепита состоялись в 2019 году. Непосредственно работу по подготовке к запуску BrooklynBowl команда бизнесмена начала год назад.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в торговом доме «Мангазея», где ранее располагался мебельный салон, откроют медцентр, небольшой ТЦ. Так же там размесятся офисы. Торговый дом выкупила компания «Колесник».

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