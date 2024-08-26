Тюменский бизнесмен открыл в Югре ресторан-боулинг

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
«Самое волнительное в открытии новых точек — это первые отзывы гостей. Кажется, в Сургуте все получилось», — сообщил Рахмеев в своем тг-канале.
По его словам, первые переговоры с торговым центром по открытию нового заведения общепита состоялись в 2019 году. Непосредственно работу по подготовке к запуску BrooklynBowl команда бизнесмена начала год назад.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в торговом доме «Мангазея», где ранее располагался мебельный салон, откроют медцентр, небольшой ТЦ. Так же там размесятся офисы. Торговый дом выкупила компания «Колесник».