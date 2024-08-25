Итоги недели: вызволение из плена тюменских военных и потерявший миллионы чиновник

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в субботу, 24 августа. В результате переговорного процесса при посредничестве ОАЭ с подконтрольной ВСУ территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
Среди военных есть пять тюменцев — Виктор Горев, Денис Канев, Кирилл Коновалов, Владислав Кычков, Данил Пуртов, а также солдат из Тобольска Ярослав Типусяк.
По данным Министерства обороны России, освобожденные из плена военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
«Продолжаем совместно с Министерством Обороны и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации работу по освобождению наших военнослужащих. Рад, что земляки вернулись из плена», — сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
В Тюмени возбудили уголовное дело на полицейского, которого подозревают в пособничестве организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Тюменской области. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
В РУФСБ России по Тюменской области сообщили о том, что сотрудники силового ведомства пресекли деятельность сотрудница УМВД России по городу Тюмени, который, по версии следствия, в сговоре с двумя другими местными жителями организовал нелегальный канал миграции.
«Должностное лицо с использованием своего служебного положения составляло фиктивные протоколы об административных правонарушениях на двух граждан России, являвшихся принимающей стороной, обеспечивая незаконное пребывание иностранцам на территории России», — пояснили в ведомстве.
Местные следователи возбудили в отношении полицейского дело по статье за организацию нелегальной миграции должностным лицом. Также в деле фигурируют еще двое тюменцев, которые также причастны к организации незаконного пребывания мигрантов на территории области.
В настоящее время оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД проводится служебная проверка по факту возможного совершения сотрудником городского отдела полиции противоправного деяния в сфере миграции. В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 1 сентября в силу вступят изменения в ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа». Вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Теперь водители должны будут иметь не только полис ОСАГО, но и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров при перевозках — ОСГОП.
Для тюменских таксистов покупка полиса окажется не особо дорогой, по расчетам специалиста, полис будет стоить около 2-4 тысяч рублей. К тому же у водителей будет 3 месяца (60 суток) для оформления страхования с момента вступления закон в силу. Значит, наказания за отсутствие указанного полиса будут назначать только с ноября.
С учетом того, что сейчас полисов ОСАГО нет и у половины таксистов, некоторые специалисты говорят о том, что с сентября стоит ждать повального роста цен, ведь водители и сервисы будут пытаться компенсировать затраты. Однако эксперты отмечают, что цены вырастут, но по иным причинам. В частности, из-за начала традиционного сезона повышенного спроса. По прогнозам специалистов, стоимость поездок в такси увеличится на 10-15%
Глава Исетского района Тюменской области Николай Теньковский стал жертвой телефонных мошенников.
«Теньковский перевел несколько миллионов рублей телефонным мошенникам, которые сказали ему, что звонят из приемной главы региона. Вернуть деньги обратно чиновник не смог и обратился за помощью в полицию», — сообщается в тг-канале «ПиГ».
Сумма ущерба не называется.
Тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Ежегодный рейтинг, основанный на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2022 и 2023 годов, опубликовало агентство RAEX.
При составлении рейтинга учитывалось общее количество выпускников и число тех из них, кто зачислен в вузы, форма обучения и способ поступления (олимпиадник, на общих основаниях, на платной основе и т. д.), комплексный коэффициент вуза.
Тюменская гимназия ТюмГУ и Физико-математическая школа, которую в 2023 году посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, вошли в топ-200 лучших школ России и заняли 112-е и 113-е места соответственно. Доля бюджетников в гимназии ТюмГУ составила 51,2%, доля олимпиадников 12,8%, доля зачисленных в вуз на платной основе 36%. В Физико-математической школе — доля бюджетников 31,4%, доля олимпиадников 64%, доля зачисленных на платной основе 4,7%.
Уровень воды в Туре остается ниже средних значений. По данным гидролога Андрея Расаева, показатель водности на данный момент остается ниже нулевой отметки. Однако в 2025–2026 году уровень может существенно подняться за счет естественного цикла.
«Реки России в этом году входят в многоводный цикл. А потому реки постепенно начинают набирать утраченные за время засухи объемы. Мы помним, что показатели Туры во многом связаны с запасами снега, а 2025 год, по прогнозам, станет богатым на осадки, а потому не исключены и сильные половодья на реке. Но это пока очень абстрактный прогноз», — говорит специалист.
Если же и 2025 год станет засушливым, то состояние реки усугубиться в разы. Стоит учитывать, что цикл многоводия и маловодия на реках в среднем длится от 5 до 12 лет. А последний активный подъем уровня воды в Туре был зафиксирован в 2016 году.