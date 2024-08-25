Итоги недели: вызволение из плена тюменских военных и потерявший миллионы чиновник

С учетом того, что сейчас полисов ОСАГО нет и у половины таксистов, некоторые специалисты говорят о том, что с сентября стоит ждать повального роста цен, ведь водители и сервисы будут пытаться компенсировать затраты. Однако эксперты отмечают, что цены вырастут, но по иным причинам. В частности, из-за начала традиционного сезона повышенного спроса. По прогнозам специалистов, стоимость поездок в такси увеличится на 10-15%