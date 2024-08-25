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Ишимские медики спасли младенца, который родился весом 1200 граммов

В Тюменской области родился малыш весом 1200 граммов

25 августа 2024, 11:50
Фото: 1MI

Ишимские медики спасли младенца, который родился весом 1200 граммов

Врачи ишимского Перинатального центра спасли новорожденного, появившегося на свет на 30-й неделе беременности. Малыш родился с весом всего 1,2 килограмма и с четырёхкратным обвитием пуповины, на которой был ещё и узел.

Мама ребенка пришла на очередной прием в женскую консультацию. Так как у нее было высокое артериальное давление, медики после проведения УЗИ и КТГ приняли решение о проведении экстренной операции кесарево сечение.

«Даже страшно представить, что могло бы произойти, если бы я не оказалась вовремя в руках профессионалов. Я благодарна всем медсестрам и докторам, которые говорили добрые слова и поддерживали», — рассказала пациентка.

На следующий день после рождения маленького Диму перевели в больницу Тюмени. Там он провел три недели. Выписали маму и малыша из больницы после того, как его вес достиг 2,7 килограммов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли байкера из Сургута, получившего серьезные травмы в ДТП. Ему пришлось заново учиться говорить и ходить.

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