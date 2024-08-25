В Тюменской области родился малыш весом 1200 граммов

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Мама ребенка пришла на очередной прием в женскую консультацию. Так как у нее было высокое артериальное давление, медики после проведения УЗИ и КТГ приняли решение о проведении экстренной операции кесарево сечение.
«Даже страшно представить, что могло бы произойти, если бы я не оказалась вовремя в руках профессионалов. Я благодарна всем медсестрам и докторам, которые говорили добрые слова и поддерживали», — рассказала пациентка.
На следующий день после рождения маленького Диму перевели в больницу Тюмени. Там он провел три недели. Выписали маму и малыша из больницы после того, как его вес достиг 2,7 килограммов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли байкера из Сургута, получившего серьезные травмы в ДТП. Ему пришлось заново учиться говорить и ходить.