Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов

Ефимова также указывает, что некоторые пациенты вовсе отказываются от медикаментозного лечения из-за заблуждении о том, что препараты окажут колоссальное влияние на состояние человека и сделают его апатичным. Врач говорит о том, что этот стереотип тянется с советских времен, когда еще не было достаточного выбора лекарств, оказывающих мягкое воздействие.