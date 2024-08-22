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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Тюменцы стали чаще страдать от депрессии.

Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов

22 августа 2024, 08:11
Фото: 1MI
Тюменцы стали чаще страдать от депрессии.

Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов

В Тюменской области растет число людей, страдающих от депрессии, по данным психотерапевта Дианы Ефимовой, от этого расстройства страдает 10% населения. Как распознать депрессию и почему она возникает у тюменцев?

Болезнь потерь, стресса и кредитов

С середины августа начинается «сезон депрессий». В этот период значительно растет число обращений в психологам, психотерапевтам и психиатрам. Однако не каждый случай ухудшения настроение сигнализирует о наличии депрессии.

«Иногда это сезонное явление. Но рост обращений помогает выявить пациентов, у которых действительно имеется заболевание. Так, по данным аналитиков, 10% населения страдает от депрессии. В этом вопросе важно оказать квалифицированную помощь и помочь человеку вернуться к счастливой жизни», — говорит психотерапевт Диана Ефимова.

Она также отмечает, что склонность к депрессии может передаваться по наследству, а потому генетика в этом вопросе играет значимую роль. Однако практика показывает, что чаще всего причиной возникновения депрессии становится потеря близкого человека, состояние физического здоровья, пережитые эпизоды насилия, постоянный стресс и высокая кредитная нагрузка.

Последняя причина за последние несколько лет стала более частотной. Ефимова отмечает, что проблема возникает из-за постоянной необходимости сводить дохода с расходами к экстремально режиме, что выматывает человека, внушая ему бессмысленность бытия и безнадегу. Причем часто пациенты не осознают, что их состояние вызвано развившимся заболеванием, а не внешними причинами.

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Страх мешает лечению

При том многие могут страдать от заболевания годами, не осознавая наличия депрессии или опасаясь медикаментозного лечения. Также многие бросают назначенное лечение из-за того, что вместо поднятия настроения ощущают влияние побочных эффектов.

«Антидепрессант подбирается индивидуально и важно понимать, что большая часть препаратов обладает накопительным эффектом. А потому судить о результативности можно лишь через полтора-два месяца. Но побочные эффекты у некоторых возникают при первом приеме, это может быть сухость во рту, тошнота и т. д. А потому многие самостоятельно отменяют препараты, что может неблагоприятно сказаться на состоянии пациента», — говорит психотерапевт.

Ефимова также указывает, что некоторые пациенты вовсе отказываются от медикаментозного лечения из-за заблуждении о том, что препараты окажут колоссальное влияние на состояние человека и сделают его апатичным. Врач говорит о том, что этот стереотип тянется с советских времен, когда еще не было достаточного выбора лекарств, оказывающих мягкое воздействие.

Но отказ от медикаментозной терапии, особенно в тяжелых состояниях, достаточно опасен, так как в состоянии депрессии человек может решиться на действия, последствия которых будут необратимы.

Есть и обратная проблема — самолечение. Некоторые самовольно назначают себе препараты и покупают их без рецепта, при том, что он необходим.

«Бесконтрольный прием антидепрессантов может дать обратный эффект. Препараты должны приниматься строго под контролем врача и только по его рекомендации», — указывает психотерапевт.
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Как узнать, есть ли у вас депрессия?

Ефимова рекомендует обращаться к специалисту, если у вас возникли подозрения в возникновении депрессии. Только врач может поставить соответствующий диагноз, однако стоит обратиться за консультацией, если вы обнаружили у себя основные признаки депрессивного состояния, среди которых:

  • Угнетенное состояние, апатия, чувство отчаяния и безнадеги;
  • Снижение интереса к вещам, которые раньше приносили удовольствие, ощущение бессилия;
  • Проблемы с концентрацией на привычных задачах, тревога, рассеянность и ухудшение памяти;
  • Проблемы со сном: бессонница или же постоянная усталость и желание отойти ко сну;
  • Изменения аппетита в сторону увеличение или уменьшения. Как следствие — снижение или набор веса;
  • Возникновение мыслей о смерти, навязчивые мысли, касающиеся самоповреждений;
  • Отсутствие энергии, отказ от гигиены и ухода за собой.

Важно помнить, что диагностика депрессии — это комплексное исследование, которое проводится в несколько этапов. При подозрении на наличие указанного заболевания важно обратиться к психиатру или клиническому психологу.

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