Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
С середины августа начинается «сезон депрессий». В этот период значительно растет число обращений в психологам, психотерапевтам и психиатрам. Однако не каждый случай ухудшения настроение сигнализирует о наличии депрессии.
«Иногда это сезонное явление. Но рост обращений помогает выявить пациентов, у которых действительно имеется заболевание. Так, по данным аналитиков, 10% населения страдает от депрессии. В этом вопросе важно оказать квалифицированную помощь и помочь человеку вернуться к счастливой жизни», — говорит психотерапевт Диана Ефимова.
Она также отмечает, что склонность к депрессии может передаваться по наследству, а потому генетика в этом вопросе играет значимую роль. Однако практика показывает, что чаще всего причиной возникновения депрессии становится потеря близкого человека, состояние физического здоровья, пережитые эпизоды насилия, постоянный стресс и высокая кредитная нагрузка.
Последняя причина за последние несколько лет стала более частотной. Ефимова отмечает, что проблема возникает из-за постоянной необходимости сводить дохода с расходами к экстремально режиме, что выматывает человека, внушая ему бессмысленность бытия и безнадегу. Причем часто пациенты не осознают, что их состояние вызвано развившимся заболеванием, а не внешними причинами.
При том многие могут страдать от заболевания годами, не осознавая наличия депрессии или опасаясь медикаментозного лечения. Также многие бросают назначенное лечение из-за того, что вместо поднятия настроения ощущают влияние побочных эффектов.
«Антидепрессант подбирается индивидуально и важно понимать, что большая часть препаратов обладает накопительным эффектом. А потому судить о результативности можно лишь через полтора-два месяца. Но побочные эффекты у некоторых возникают при первом приеме, это может быть сухость во рту, тошнота и т. д. А потому многие самостоятельно отменяют препараты, что может неблагоприятно сказаться на состоянии пациента», — говорит психотерапевт.
Ефимова также указывает, что некоторые пациенты вовсе отказываются от медикаментозного лечения из-за заблуждении о том, что препараты окажут колоссальное влияние на состояние человека и сделают его апатичным. Врач говорит о том, что этот стереотип тянется с советских времен, когда еще не было достаточного выбора лекарств, оказывающих мягкое воздействие.
Но отказ от медикаментозной терапии, особенно в тяжелых состояниях, достаточно опасен, так как в состоянии депрессии человек может решиться на действия, последствия которых будут необратимы.
Есть и обратная проблема — самолечение. Некоторые самовольно назначают себе препараты и покупают их без рецепта, при том, что он необходим.
«Бесконтрольный прием антидепрессантов может дать обратный эффект. Препараты должны приниматься строго под контролем врача и только по его рекомендации», — указывает психотерапевт.
Ефимова рекомендует обращаться к специалисту, если у вас возникли подозрения в возникновении депрессии. Только врач может поставить соответствующий диагноз, однако стоит обратиться за консультацией, если вы обнаружили у себя основные признаки депрессивного состояния, среди которых:
Важно помнить, что диагностика депрессии — это комплексное исследование, которое проводится в несколько этапов. При подозрении на наличие указанного заболевания важно обратиться к психиатру или клиническому психологу.