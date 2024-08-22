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В ДТП с самокатами пострадали 120 тюменцев

В ДТП с самокатами пострадали 120 тюменцев

22 августа 2024, 03:34
Фото: ГИБДД Тюменской области
С начала сезона в областной столице в ДТП с самокатами пострадали 120 человек. Об этом сообщил врио начальника тюменского отдела ГИБДД Александр Постовик.

По его словам, аварийные случаи зарегистрированы, как со взрослыми, так и с детьми. Всего пострадал 31 ребенок.

«За семь месяцев текущего года сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области к административной ответственности привлечено 39 лиц», — добавил Постовик.

Ранее «Наш город» писал, что рейды на самокатчиков и велосипедистов провели представители администрации, волонтеры и сотрудники дорожной полиции.

Нарушителей правил использования самокатов привлекали к административной ответственности, при этом блокировав их аккаунты.

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