В ДТП с самокатами пострадали 120 тюменцев

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Published Сегодня, 03:34
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По его словам, аварийные случаи зарегистрированы, как со взрослыми, так и с детьми. Всего пострадал 31 ребенок.
«За семь месяцев текущего года сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области к административной ответственности привлечено 39 лиц», — добавил Постовик.
Ранее «Наш город» писал, что рейды на самокатчиков и велосипедистов провели представители администрации, волонтеры и сотрудники дорожной полиции.
Нарушителей правил использования самокатов привлекали к административной ответственности, при этом блокировав их аккаунты.