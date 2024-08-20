Более 250 тюменских детей сбежали из дома в 2023 году

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По информации властей, причины для этого у подростков были разные. Среди наиболее популярных — конфликты в семье, протест и манипуляции.
Средний возраст детей, ушедхих из дома — 11-14 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что жалобы жителей тюменского дома по улице Индустриальной, 47, на нарушение их жилищных прав не остались незамеченными в центральном аппарате Следственного комитета России.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил главе тюменского управления ведомства Александру Кублякову в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела, возбужденного из-за расселения аварийного дома по улице Индустриальной и провести проверку по факту допущенной волокиты.