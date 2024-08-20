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Более 250 тюменских детей сбежали из дома в 2023 году

Более 250 тюменских детей сбежали из дома в 2023 году

20 августа 2024, 04:29
Фото: СК РФ
В 2023 году из дома сбежали 256 детей. Девочки самовольно уходили от родителей чаще, чем мальчики, пишет ura.ru со ссылкой на документы мэрии.
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По информации властей, причины для этого у подростков были разные. Среди наиболее популярных — конфликты в семье, протест и манипуляции.

Средний возраст детей, ушедхих из дома — 11-14 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что жалобы жителей тюменского дома по улице Индустриальной, 47, на нарушение их жилищных прав не остались незамеченными в центральном аппарате Следственного комитета России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил главе тюменского управления ведомства Александру Кублякову в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела, возбужденного из-за расселения аварийного дома по улице Индустриальной и провести проверку по факту допущенной волокиты.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Детство
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