В Заречных микрорайонах Тюмени подростки провоцируют жителей

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Так, одна из тюменок, которая живет в районе Автоколонны, пожаловалась, что стала жертвой провакации вместе с мужем, которому школьники предложили подраться.
«Мимо нас проходила толпа подростков в возрасте 13-15 лет. Когда мы поравнялись, один из них начал нас оскорблять. Сказал моему мужу, что если ему что-то не нравится, то они могут с ним подраться. Мы просто проигнорировали их слова», — цитирует ura.ru женщину.
На агрессивных подростков обратили внимание и другие жители Заречного. Они жалуются на неподобающее поведение детей.
Прокуратура Тюменской области уже проводит проверку по имеющейся информации.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Центрального административного округа Тюмени провести проверку», — кратко прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Наш город» сообщал, что юная 13-летняя тюменка родила от своего брата. Его принудили к лечению в психиатрическом учреждении.