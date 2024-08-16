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Updated Сегодня, 13:28

Дорожная охота. В Тюмени проходят рейды на самокатчиков и велосипедистов

Дорожная охота. В Тюмени проходят рейды на самокатчиков и велосипедистов

16 августа 2024, 13:28
Фото: 1MI
В Тюмени прошел рейд на самокатчиков и велосипедистов. Подобные мероприятия проводятся в городе регулярно, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Рейды на самокатчиков и велосипедистов провели представители администрации, волонтеры и сотрудники дорожной полиции.

Нарушителей правил использования самокатов привлекали к административной ответственности, при этом блокировав их аккаунты. В ГИБДД пояснили, что останавливали и тех, кто не спустился с велосипеда или самоката, идя через пешеходный переход.

— Представители прокатных организаций участвуют в наведении порядка на дорогах: проводят разъяснительные работы и блокируют аккаунты нарушителей, — подчеркнули в ведомстве.

Всего в городе выявили порядка двух тысяч нарушений.

Столкнулись лоб в лоб. В массовом ДТП в центре Тюмени пострадали трое человек
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Ранее «Наш город» писал о том, что в массовом дорожно-транспортном происшествии в центре Тюмени пострадали трое человек.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Велосипед
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