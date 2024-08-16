Дорожная охота. В Тюмени проходят рейды на самокатчиков и велосипедистов

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Рейды на самокатчиков и велосипедистов провели представители администрации, волонтеры и сотрудники дорожной полиции.
Нарушителей правил использования самокатов привлекали к административной ответственности, при этом блокировав их аккаунты. В ГИБДД пояснили, что останавливали и тех, кто не спустился с велосипеда или самоката, идя через пешеходный переход.
— Представители прокатных организаций участвуют в наведении порядка на дорогах: проводят разъяснительные работы и блокируют аккаунты нарушителей, — подчеркнули в ведомстве.
Всего в городе выявили порядка двух тысяч нарушений.
Ранее «Наш город» писал о том, что в массовом дорожно-транспортном происшествии в центре Тюмени пострадали трое человек.