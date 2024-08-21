Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тюмени

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
По данным telegram-канала, самолёт следовал по маршруту Надым — Минеральные Воды. В воздушном судне возникла неполадка систем отбора воздуха.
Инцидент произошел в зоне ответственности самарских диспетчеров. Командир ВС принял решения лететь в Рощино.
Отмечается, что сигнал «бедствие» не объявлялся. Подробности случившегося неизвестны.
Ранее «Наш город» писал, что в отношении пассажира самолета, следовавшего маршрутом «Сургут — Тюмень», были составлены два административных протокола. Выяснилось, что он нарушал порядок в воздушном судне.