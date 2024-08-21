nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тюмени

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тюмени

21 августа 2024, 09:22
Фото: 1MI
Экипаж пассажирского самолёта авиакомпании «Ямал» решил совершить экстренную посадку в аэропорту Тюмени. Об этом сообщает Aviaincident.

По данным telegram-канала, самолёт следовал по маршруту Надым — Минеральные Воды. В воздушном судне возникла неполадка систем отбора воздуха.

Инцидент произошел в зоне ответственности самарских диспетчеров. Командир ВС принял решения лететь в Рощино.

Опрокинулся в кювет. На тюменской трассе в ДТП серьезно пострадал пенсионер
Узнать подробнее

Отмечается, что сигнал «бедствие» не объявлялся. Подробности случившегося неизвестны.

Ранее «Наш город» писал, что в отношении пассажира самолета, следовавшего маршрутом «Сургут — Тюмень», были составлены два административных протокола. Выяснилось, что он нарушал порядок в воздушном судне.

Читайте также:
В Тюмени задерживается ещё один международный рейсВ Тюмени на 15 часов задержали международные рейсыРебенку стало плохо на рейсе из Сочи в Тюмень
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет
Подпишитесь
Водители уволятся, а цены взлетят? Что будет в Тюмени с такси после 1 сентября?
Сегодня, 06:36
Сложно не поверить. Тюменцы массово подверглись атаке мошенников
Вчера, 09:36
Битва за место. Кто занимает парковочные места в тюменских дворах?
Сегодня, 05:40
Больше полезных уроков! Тюменцы резко высказались о новых школьных предметах
Вчера, 10:45
Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции
Сегодня, 06:35
На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области
Сегодня, 09:00