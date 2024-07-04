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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Россиянам рассказали, как лучше всего защитить себя от депрессии

Тюменцам рассказали, как лучше всего защитить себя от депрессии

4 июля 2024, 10:29
Фото: 1MI

Россиянам рассказали, как лучше всего защитить себя от депрессии

Ученые подтвердили то, что активное занятие спортом и увлеченность им благотворно влияет на ментальное здоровье. Хуже ситуация у тех, кто занимался когда-то, но бросил по каким-либо неприятным для себя причинам.

Исследование ученых из Sociology of Sport Journal публикует портал «Новая Хакасия». В опросе принимали участие почти четыре тысячи жителей США.

Как оказалось те, кто занимался спортом давно и долго — лучше дела и с ментальным здоровьем. У тех, кто бросил по какой-либо незначительной причине — наоборот, дела хуже всего. А те, кто спорт вообще не любит, как ни странно, оказались посередине. При этом ученые добавили, что какой-то невероятной разницы между всеми группами нет, удалось исследователям выявить лишь определенные склонности к ментальным проблемам у трех разных групп.

Основные причины, по которым люди бросали спорт как раз напрямую связаны с депрессией и низкой самооценкой. Это либо нежелание, либо отсутствие удовольствия, либо недовольство своими результатами. А если же человек уходил из спорта в другую сферу — это наоборот, хорошо сказывает на его психологическом здоровье.

Как дополнили свое исследование ученые, и детям и взрослым, приходящим в спорт нужно в первую очередь научиться получать от этого удовольствие, а не ставить себе те задачи, которые будет сложно выполнить, что только сильнее ударит по самооценке.

Ранее сообщалось о том, что тюменцы могут похудеть в течение лета без спорта и тяжелых упражнений.

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#Александр Смирнов#Общество#Спорт#Происшествия#Новости тюмени#Здоровье
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