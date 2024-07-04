Тюменцам рассказали, как лучше всего защитить себя от депрессии

Как оказалось те, кто занимался спортом давно и долго — лучше дела и с ментальным здоровьем. У тех, кто бросил по какой-либо незначительной причине — наоборот, дела хуже всего. А те, кто спорт вообще не любит, как ни странно, оказались посередине. При этом ученые добавили, что какой-то невероятной разницы между всеми группами нет, удалось исследователям выявить лишь определенные склонности к ментальным проблемам у трех разных групп.