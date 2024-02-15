«Долой гантели!»: тюменский диетолог рассказала, как похудеть к лету без спорта

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Диетолог Виктория Антонова считает, что перед началом похудения важно разобраться в том, как работает наш организм и за счет чего он худеет. Эти знания помогут не наделать ошибок на старте и избежать последующего набора веса.
«Мы худеет только при дефиците калорий. А потому сценарий с поеданием всего и вся, но с добавлением тренировок эффекта не возымеет. А вот обратный случай, без спорта, но с контролем питания будет достаточно удачным и даст видимый результат. Я прекрасно понимаю женщин у которых из-за нагрузки времени и сил на тренировки нет, а похудеть хочется», — говорит специалист.
Однако голодать при снижении общего числа калорий категорически запрещено. Рекомендуется постепенно приводить свое питание к норме. Для мужчин она составляет около 2500 ккал, для женщин — 2000 ккал с допустимым отклонением в 300 ккал.
«Если вы понимаете, что сейчас ежедневно потребляете, например, 5 000 ккал, то это не значит, что нужно тут же снижать калорийность в половину. Снижайте норму постепенно, по 500 ккал в месяц. Так для организма похудение не станет шоком и он комфортно адаптируется к нормальному количеству калорий», — объясняет диетолог.
При том совсем необязательно есть только фрукты и овощи. Меню может быть крайне разнообразным и даже иногда включать любимые, но вредные блюда. Точно стоит отказаться от сахара и простых углеводов, все остальное разрешено в пределах нормы калорий.
Антонова обозначает, что похудение без спорта подразумевает именно отсутствие тренировок намеренных физических упражнений. Однако прогулки или активные игры с детьми или семьей помогут улучшить эффективность процесса похудения.
«Смотрите, вот мы с вами уже на дефиците калорий. Но даже то, что мы сократили нужно куда-то тратить. Радует, что калории сжигаются даже во сне. Но особенно активно они уходят во время уборки, прогулок, готовки на кухне или, например, активном взаимодействии с вашим партнером. Я это говорю к тому, что все вот эти вещи по сути тоже дают нагрузку и их выполнение ускорит процесс снижения веса. Выберете то, что вам больше подходит и делайте это чаще», — рекомендует женщина.
Мало кто знает, что при 30-минутной прогулке в спокойном темпе уже сжигается 100 калорий. Так что пока вы идете на работу, гуляете с коляской или бегаете из кабинета в кабинет в офисе — вы худеете. Внедрение дополнительных прогулок или активностей этот процесс может ускорить.
«Вот видите, гантели, покупка дорогих абонементов в зал, видеоуроки с интенсивными тренировками вам не нужны, активная жизнь — это тоже нагрузка и сжигание калорий. Я понимаю, что получение удовольствия от тренировок — не для всех. Но многие почему-то думают, что без спорта похудеть нельзя и бросают эту затею. Хотя на деле для похудения так много не нужно», — уверена Антонова.
Но при отказе от тренировок, важно понимать, что лежать целыми днями на диване и ждать результата не получится. Если сесть на дефицит калорий и снизить активность, то вес никуда не уйдет.
«Главное правило — потребляй меньше калорий, чем тратишь. Если просто лежать целыми днями и есть даже самую полезную и правильную еду — никакого похудения не будет. А потому мы встаем с дивана и занимаемся приятными делами, больше ходим и меньше нервничаем», — говорит специалист.
Однако, если в процессе похудения все же появятся силы на тренировки, то их точно стоит внедрить. Очень часто люди приходят к спорту только после избавления от первых 2-3 килограммов.
«Я хочу подчеркнуть, что формат без тренировок — это не антиреклама спорта, а лишь вариация похудения для тех, кто не может организовать себе тренировки по каким-то причинам. Но вы можете заметить, что в нашем разговоре я постоянно говорила о физической активности. Мы не можем отрицать того, что спорт помогает похудеть намного быстрее и польза его давно доказана», — объясняет Виктория Антонова.
А потому, зная главную формулу похудения, вы можете сбросить лишние килограммы в комфортном лично для вам режиме. Если не нравятся тренировки — вы справитесь и без них. Главное — начать!