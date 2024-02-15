«Долой гантели!»: тюменский диетолог рассказала, как похудеть к лету без спорта

Мало кто знает, что при 30-минутной прогулке в спокойном темпе уже сжигается 100 калорий. Так что пока вы идете на работу, гуляете с коляской или бегаете из кабинета в кабинет в офисе — вы худеете. Внедрение дополнительных прогулок или активностей этот процесс может ускорить.