В тюменском селе готовят к открытию новый ФАП

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, монтаж здания пришелся на период паводка, когда Балаганы было полностью отрезано от внешнего мира. Доставка стройматериалов осуществлялась по грунтовым дорогам и полям. Тем не менее подрядчик выполнил свои обязательства в срок и планирует сдать объект даже раньше запланированного срока.