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Posted 29 мая, 13:04

Published 29 мая, 13:04

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В тюменском селе готовят к открытию новый ФАП

В тюменском селе готовят к открытию новый ФАП

29 мая 2024, 13:04
Фото: 1MI
В селе Балаганы Викуловского района строится новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульное здание возводится по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Также для медучреждения будет закуплено новое оборудование.
Фото: депздрав ТО/телеграм

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, монтаж здания пришелся на период паводка, когда Балаганы было полностью отрезано от внешнего мира. Доставка стройматериалов осуществлялась по грунтовым дорогам и полям. Тем не менее подрядчик выполнил свои обязательства в срок и планирует сдать объект даже раньше запланированного срока.

На сегодня строительные работы уже завершены, сейчас идет процесс приемки объекта и благоустройства прилегающей территории.

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 437 местных жителей. Здесь они смогут получить первичную медико-санитарную помощь, отвечающую всем санитарным требованиям и современным стандартам. В здании предусмотрены смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, а также аптечный пункт. Планируется также установка новой мебели и современного оборудования.

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов продолжается и в других районах Тюменской области. В частности, в Ишимском медицинском округе (Ишимский, Бердюжский, Викуловский районы) до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 новых модульных ФАПов. Это позволит значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи на селе.

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