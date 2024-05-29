В тюменском селе готовят к открытию новый ФАП

Posted 29 мая, 13:04
Published 29 мая, 13:04
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Как отметили в областном департаменте здравоохранения, монтаж здания пришелся на период паводка, когда Балаганы было полностью отрезано от внешнего мира. Доставка стройматериалов осуществлялась по грунтовым дорогам и полям. Тем не менее подрядчик выполнил свои обязательства в срок и планирует сдать объект даже раньше запланированного срока.
На сегодня строительные работы уже завершены, сейчас идет процесс приемки объекта и благоустройства прилегающей территории.
Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 437 местных жителей. Здесь они смогут получить первичную медико-санитарную помощь, отвечающую всем санитарным требованиям и современным стандартам. В здании предусмотрены смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, а также аптечный пункт. Планируется также установка новой мебели и современного оборудования.
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов продолжается и в других районах Тюменской области. В частности, в Ишимском медицинском округе (Ишимский, Бердюжский, Викуловский районы) до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 новых модульных ФАПов. Это позволит значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи на селе.