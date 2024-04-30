nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Земский фельдшер: молодая тюменка устроилась в пустующий ФАП в Ярковском районе

Земский фельдшер: молодая тюменка устроилась в пустующий ФАП в Ярковском районе

30 апреля 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Программа «Земский фельдшер» рассчитана на медиков, которые устраиваются на работу в небольшие населенные пункты. Так, в пустующем ФАПе деревни Варвара Ярковского района полтора года назад появился свой фельдшер — Лейсан Хасанова. По словам девушки, она не могла оставить людей без медпомощи.
Фото: департамент здравоохранения/телеграм

После успешного окончания Тюменского медицинского колледжа Лейсан приехала в родной район.

«Фельдшер из моих воспоминаний детства — это главный человек в деревне, которому доверяли самое дорогое — здоровье. Вот и я не захотела и не смогла оставить пустующий ФАП в Варваре», — цитирует пресс-служба депздрава ТО слова девушки.

В деревне молодого специалиста ждал ФАП и население чуть больше 800 человек. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым оборудованием, проведен интернет на рабочем месте фельдшера, даже есть прикрепленный к нескольким ФАПам новый автомобиль.

Односельчане встретили Лейсан хорошо, по-доброму, как умеют только в деревнях. После полутора лет работы опыта, знаний и сноровки у фельшера прибавилось вдвое.

Специалист стала участницей программы «Земский фельдшер». Свой капил вложила в приобретение машины.

Программа «Земский фельдшер» направлена на привлечение медицинских работников на работу в сельские населенные пункты численностью менее 50 тысяч человек. В Тюменской области программа была дополнена своими мерами поддержки — теперь она распространяется на выпускников медучреждений, которые возвращаются работать в свои родные населённые пункты.

Читайте также:
В тюменском памятнике природы горит сухая траваСезон открыт: в тюменских лесах появились первые грибыУ троих тюменских подростков нашли опасную болезнь
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение#Земский доктор
Подпишитесь
Аномальный паводок: уровень воды в Ишиме превысил исторический максимум на 74 см
Сегодня, 07:53
Зарплата четверть миллиона: тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike
Вчера, 05:25
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
27 апреля, 08:45
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
28 апреля, 01:00
Паводок отрезал несколько тюменских деревень от большой земли
Сегодня, 05:49
«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области
28 апреля, 01:07
"