Земский фельдшер: молодая тюменка устроилась в пустующий ФАП в Ярковском районе

Программа «Земский фельдшер» направлена на привлечение медицинских работников на работу в сельские населенные пункты численностью менее 50 тысяч человек. В Тюменской области программа была дополнена своими мерами поддержки — теперь она распространяется на выпускников медучреждений, которые возвращаются работать в свои родные населённые пункты.