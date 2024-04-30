Земский фельдшер: молодая тюменка устроилась в пустующий ФАП в Ярковском районе

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
После успешного окончания Тюменского медицинского колледжа Лейсан приехала в родной район.
«Фельдшер из моих воспоминаний детства — это главный человек в деревне, которому доверяли самое дорогое — здоровье. Вот и я не захотела и не смогла оставить пустующий ФАП в Варваре», — цитирует пресс-служба депздрава ТО слова девушки.
В деревне молодого специалиста ждал ФАП и население чуть больше 800 человек. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым оборудованием, проведен интернет на рабочем месте фельдшера, даже есть прикрепленный к нескольким ФАПам новый автомобиль.
Односельчане встретили Лейсан хорошо, по-доброму, как умеют только в деревнях. После полутора лет работы опыта, знаний и сноровки у фельшера прибавилось вдвое.
Специалист стала участницей программы «Земский фельдшер». Свой капил вложила в приобретение машины.
Программа «Земский фельдшер» направлена на привлечение медицинских работников на работу в сельские населенные пункты численностью менее 50 тысяч человек. В Тюменской области программа была дополнена своими мерами поддержки — теперь она распространяется на выпускников медучреждений, которые возвращаются работать в свои родные населённые пункты.