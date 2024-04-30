У троих тюменских подростков нашли опасную болезнь

В 2023 году 87,6% всех новых случаев заболевания произошло через половой путь. Всего регионе было выявлено 1 тысяча 48 случаев заражения ВИЧ — также как и годом ранее. По данным Центра СПИД, в Тюменской области в течение нескольких лет не отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Среди заболевших 56% — мужчины. Также в 2023 году инфекцию выявили у 13 подростков и 86-летнего пенсионера.