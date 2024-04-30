У троих тюменских подростков нашли опасную болезнь

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в 88,4% случаев заражение произошло через половой путь, пишет 72.RU.
«Уже не первый год мы регистрируем рост полового пути передачи ВИЧ-инфекции. В 2023 году он составил 87,6% всех новых случаев заболевания. Это говорит о том, что ВИЧ-инфекций вышла из групп риска и теперь распространяется среди общего населения», — сообщила главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Олеся Лыкасова.
В 2023 году 87,6% всех новых случаев заболевания произошло через половой путь. Всего регионе было выявлено 1 тысяча 48 случаев заражения ВИЧ — также как и годом ранее. По данным Центра СПИД, в Тюменской области в течение нескольких лет не отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Среди заболевших 56% — мужчины. Также в 2023 году инфекцию выявили у 13 подростков и 86-летнего пенсионера.
Болезнь унесла жизни 229 человек — по итогам 2023 года этот показатель составил 14,3 на 100 000 населения, что на 18,8% меньше, чем в 2022 году и на 52,5% меньше, чем в 2020 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году порядка 20 тюменских подростков заразились венерическими инфекциями. У 12 несовершеннолетних выявили сифилис, у 7 — гонорею.