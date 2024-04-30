В тюменском памятнике природы горит сухая трава

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано более 70 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила около 300 га. Для сравнения, годом ранее в конце апреля было зафиксировано 277 пожаров площадью 12 тысяч 714 га.