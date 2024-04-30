В тюменском памятнике природы горит сухая трава

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Синицинский бор — особо охраняемая природная территория Тюменской области, являющаяся памятником природы регионального значения. Находится в Ишимском районе.
Благодаря оперативным действиям личного состава ОП №203 пожар не распространился дальше в лес. На место уже выехала лесоохрана.
В Тюменской области 30 апреля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской — I класс (опасности нет). 1 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской — I класс (опасности нет).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано более 70 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила около 300 га. Для сравнения, годом ранее в конце апреля было зафиксировано 277 пожаров площадью 12 тысяч 714 га.