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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

В Ишимском районе горит сухая трава на площади 1,5 га

В тюменском памятнике природы горит сухая трава

30 апреля 2024, 11:03
Фото: Противопожарная служба ТО

В Ишимском районе горит сухая трава на площади 1,5 га

С ландшафтным пожаром площадью 1,5 га борются в настоящее время сотрудники МЧС пожарные и добровольцы. Сухостой загорелся в Синицынском бору в районе 1,7 километра дороги до деревни Синицына.

Синицинский бор — особо охраняемая природная территория Тюменской области, являющаяся памятником природы регионального значения. Находится в Ишимском районе.

Благодаря оперативным действиям личного состава ОП №203 пожар не распространился дальше в лес. На место уже выехала лесоохрана.

В Тюменской области 30 апреля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской — I класс (опасности нет). 1 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской — I класс (опасности нет).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано более 70 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила около 300 га. Для сравнения, годом ранее в конце апреля было зафиксировано 277 пожаров площадью 12 тысяч 714 га.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Ландшафтный пожар
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