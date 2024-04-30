Сезон открыт: в тюменских лесах появились первые грибы

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Правда, урожайность будет зависеть от погоды — грибы любят тепло и влагу. Пока об «улове» сообщают немногие — преимущественно грибы любители тихой охоты собирают в соседних областях.
«Сморчки в Экопарке по улице Барнаульской глянуть можно. Если там появились, можно смело в лес ехать и собирать», — сообщают опытные грибники.
Исходя из опыта предыдущих лет, самыми урожайными в Тюменской области местами являются Ирбитский, Салаирский, Велижанский, Московский тракты. Также район деревень Криводанова, Леаши, лесной массив на Тобольском тракте.
Отметим, в Тюменской области до 15 мая введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, в том числе, для сбора различных дикоросов. За нарушение запрета тюменцам грозит денежное наказание — штраф до 50 тысяч рублей. С начала действия особого противопожарного режима государственные лесные инспекторы выявили пять нарушителей запрета на пребывание в лесах. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в мае паводки сменят пожары. О высокой пожарной опасности на территории региона предупредили специалисты Федеральной Авиалесоохраны.