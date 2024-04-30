Сезон открыт: в тюменских лесах появились первые грибы

Отметим, в Тюменской области до 15 мая введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, в том числе, для сбора различных дикоросов. За нарушение запрета тюменцам грозит денежное наказание — штраф до 50 тысяч рублей. С начала действия особого противопожарного режима государственные лесные инспекторы выявили пять нарушителей запрета на пребывание в лесах. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.