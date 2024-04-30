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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В тюменских лесах начали появляться первые грибы

Сезон открыт: в тюменских лесах появились первые грибы

30 апреля 2024, 10:49
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

В тюменских лесах начали появляться первые грибы

Жители Тюменской области открыли грибной сезон. В лесах региона начали появляться сморчки, сморчковые шапочки и строчки. Маслята и сыроежки можно будет собирать, по словам грибников, немного позже — ближе к середине мая.

Правда, урожайность будет зависеть от погоды — грибы любят тепло и влагу. Пока об «улове» сообщают немногие — преимущественно грибы любители тихой охоты собирают в соседних областях.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Сморчки в Экопарке по улице Барнаульской глянуть можно. Если там появились, можно смело в лес ехать и собирать», — сообщают опытные грибники.

Исходя из опыта предыдущих лет, самыми урожайными в Тюменской области местами являются Ирбитский, Салаирский, Велижанский, Московский тракты. Также район деревень Криводанова, Леаши, лесной массив на Тобольском тракте.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Отметим, в Тюменской области до 15 мая введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, в том числе, для сбора различных дикоросов. За нарушение запрета тюменцам грозит денежное наказание — штраф до 50 тысяч рублей. С начала действия особого противопожарного режима государственные лесные инспекторы выявили пять нарушителей запрета на пребывание в лесах. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в мае паводки сменят пожары. О высокой пожарной опасности на территории региона предупредили специалисты Федеральной Авиалесоохраны.

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